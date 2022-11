Route du Rhum : le départ de la course aura lieu mercredi, confirme l'organisateur à France Bleu

Les solitaires de la Route du Rhum amarrés à Saint-Malo samedi 5 novembre en attendant le départ de la course

Le départ de la route du Rhum à Saint-Malo qui devait avoir lieu ce dimanche est reporté à mercredi finalement. L'organisateur de la course Joseph Bizard le confirme à France Bleu ce dimanche matin. Il y avait encore des incertitudes samedi soir entre un départ mardi et mercredi.

ⓘ Publicité

On sait d'ores et déjà que le départ sera donné mercredi

"On sait d'ores et déjà que le départ sera donné mercredi, de manière à relancer la logistique avec 138 bateaux sur la ligne de départ. C'est une grosse machine", précise Joseph Bizard, directeur d’OC Sport - Pen Duick et organisateur de la Route du Rhum.

L'horaire à confirmer

Reste à confirmer maintenant l'horaire de départ, sans doute à la mi-journée mercredi. Le départ était prévu initialement ce dimanche à 13h02. "Le timing est en train d 'être ajusté mais on vise les heures d'audience pour que le grand public, que le plus grand nombre de personnes puissent suivre le départ".

À lire aussi Route du Rhum : le départ de la 12e édition est reporté à mardi ou mercredi

La décision du report a été prise samedi midi à cause de la très mauvaise météo attendue ces prochains jours au large des côtes bretonnes. C'est la première fois dans l'histoire de la course que le départ de la Route du Rhum est reporté.