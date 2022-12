Route du Rhum : le Girondin Keni Piperol est "allé au bout du truc"

Keni Piperol s'était fixé un défi. Arriver avant le mercredi 7 décembre en Guadeloupe, date de fermeture de la ligne par les organisateurs, pour que son classement soit pris en compte.

Défi relevé puisque le skipper de 26 ans est arrivé ce lundi à 16h18 (heure française). Il est le dernier Class 40 à s'amarrer au ponton sachant que 18 des 55 concurrents ont abandonné.

"Même si ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu, on est allé jusqu'au bout du truc, confie-t-il à France Bleu Gironde. C'est vraiment une fierté d'avoir bouclé la boucle. Une transat en solitaire et en une seule fois c'est beaucoup d'expérience. De l'expérience aussi en tant qu'homme, ça apprend à mieux me connaître. De l'expérience enfin pour la suite de ma carrière en course au large. Je n'en tire que du positif même si sur le plan sportif je suis un peu déçu forcément."

"Je lui tire mon chapeau"

A la barre de Captain Alternance, premier bateau 100% recyclable sorti du chantier Lalou Multi et mis à l'eau en janvier 2022, Keni Piperol a réalisé un départ canon puisqu'il pointait en tête après 24h de course.

Mais trois jours plus tard, il a heurté un OFNI et a dû, suite à une voie d'eau, se dérouter sur le port espagnol de La Corogne. Avant de repartir le 17 novembre.

"Je suis admiratif de ce qu'il a fait, confie Lalou Roucayrol qui a suivi son poulain lors des dernières heures, de sa volonté malgré un bateau cassé d'aller au bout de cette course. C'est un bel exemple d'abnégation et de résilience. Je lui tire mon chapeau".