Route du Rhum : le marseillais Mathieu Claveau est arrivé en Guadeloupe après 19 jours de course

Il n'avait pas encore posé le pied à terre lorsque France Bleu Provence a pu joindre Mathieu Claveau, le skippeur marseillais en Guadeloupe. Encore sur le zodiac qui le raccompagnait, ce lundi soir, l'ingénieur de 34 ans, n'a pas caché sa joie d'avoir franchi la ligne d'arrivée de la Route du Rhum en Guadeloupe après 19 jours de course sur son bateau : « Prendre la mer, Agir pour la Forêt » de la catégorie des Class40. Il termine à la 28e place mais à la première place dans la catégorie des bateaux vintage (dans laquelle figurent 3 autres skippers).

ⓘ Publicité

Manger autre chose que des sachets lyophilisés et des barres de fruit

Les 19 jours de course ont été intenses pour Mathieu Claveau mais il se réjouit de ne pas avoir eu d'importantes avaries hormis ces dernières 24 heures : "Sans doute les plus intenses. Je n'avais pas eu de gros souci jusque là et puis les deux dernières jours j'ai cassé deux voiles, c'était assez physique". Un peu de casse mais tout va bien pour le marseillais qui se dit pressé de manger à nouveau de "vraiment repas" et de passer du temps en famille.