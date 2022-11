Route du Rhum : le skipper haut-savoyard Antoine Magré blessé après s'être échoué dans la nuit

C'est vers trois heures du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, que le skipper s'est échoué au nord de l'île de Batz. Contactés par France Bleu Breizh Izel, les pompiers expliquent qu'Antoine Magré est légerement blessé. Le haut-savoyard a été pris en charge par des sauveteurs de la SNSM.

Dans un communiqué de presse publié ce jeudi, la direction de la Route du Rhum annonce que douze skippers sont en escale à terre. Parmi eux, Romain Pillard (Use it again by Extia) pour "estimer les dégâts générés sur son trimaran à la suite de sa collision avec une bouée métallique au large de Bréhat".