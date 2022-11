Route du Rhum : le skipper Maxime Sorel finit 5è de sa catégorie après 12 jours de course

Maxime Sorel aura bataillé jusqu'au bout dans cette 12è édition de la Route du Rhum, mais il y est parvenu à bord de son nouveau monocoque V and B - Monbana - Mayenne : le skipper cancalais de 36 ans finit 5è dans la catégorie des Imoca. Il a franchi la ligne d'arrivée ce lundi 21 novembre à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe à 23h14, heure de Paris. Maxime Sorel boucle donc cette course à la voile en solitaire en 12 jours, 8 heures, 59 minutes et 42 secondes. Au classement général, toutes catégories confondues, le skipper, sponsorisé par deux entreprises mayennaises et le département de la Mayenne, est 17è.

ⓘ Publicité

"L'objectif est plus qu'atteint"

Maxime Sorel a arraché cette 5è place quelques heures avant son arrivée ce lundi 21 novembre. Le skipper était au coude-à-coude avec Paul Meilhat, un concurrent direct également à bord d'un Imoca. "La 5è place, je la visais depuis 3 ou 4 jours", confie Maxime Sorel, dans une vidéo envoyée par son équipe. Il est arrivé à Pointe-à-Pitre 15 heures 23 minutes et 17 secondes après le vainqueur dans la catégorie Imoca, Thomas Ruyant. "L'objectif, il est plus qu'atteint et bien au-delà de ce qu'on imaginait", se réjouit Maxime Sorel.

Je suis cramé, on n'a pas beaucoup dormi du début à la fin.

Maxime Sorel

C'était la première transatlantique à bord de ce nouveau bateau, sponsorisé par deux entreprises mayennaise V and B et Monbana, et le département de la Mayenne. "Je savais qu'il y avait moyen de faire quelque chose sur la Route du Rhum mais est-ce que j'étais capable de tenir 10 ou 11 jours avec un rythme assez soutenu ? Mais au final, ça a fonctionné", retrace Maxime Sorel, juste après l'arrivée de la course.