Route du Rhum : le village ouvre ses portes à Saint-Malo pour 13 jours de fête

Plus que quelques jours avant le départ de la Route du Rhum ! Les 138 navigateurs prendront le départ le 6 novembre prochain, direction la Guadeloupe. En attendant, leurs bateaux sont accueillis dans le port de Saint-Malo. Et à compter de ce mardi, le village vous ouvre ses portes . Vous allez notamment pouvoir admirer les bateaux en lice pour la célèbre transatlantique en solitaire.

13 jours de fête

Les 70 000 m² regroupant 300 exposants disposés autour du bassin Vauban seront ouverts au public, ce mardi 25 octobre, dès 14h jusqu’au jour du départ, le 6 novembre à 17h.

Parmi les rendez-vous, vendredi 28 octobre, à partir de 9h, une journée développement Durable. Un grand concert gratuit est prévu à 18h30 avec l’artiste malouin Broken Back sur la Grande Scène au cœur du village. Dimanche 30 octobre, entre 16h et 19h, vous pourrez assister à la présentation des skippers sur la grande scène du village.

Une grande roue panoramique de 40 m a également été installée à proximité de la nouvelle entrée située côté Rocabey. Vous pourrez aussi visiter un Imoca à quai.

Pour cette nouvelle édition, les Ultims ou “géants des mers” rejoignent le reste de la flotte dans les bassins Vauban et Duguay-Trouin. Du coup, tous les bateaux seront ainsi regroupés le long des quais emblématiques de la course, au pied d’Intra-Muros et du Palais du Grand Large.

Des parades malouines pour voir les bateaux

Tout au long de cette première semaine d’ouverture, le village sera aussi animé par l’évolution des bateaux en dehors du seul jour du départ. Devant les remparts de la Ville de Saint-Malo, chaque classe aura un jour dédié pour parader, afin de faire découvrir l’ensemble de la flotte au grand public . Une semaine forte qui rajoutera à l’ambiance de cette période et à l’effervescence qui la caractérise. À l’arrivée, les concurrents retrouveront également ce format de parade avec en toile de fond le panorama incroyable des Îles de Guadeloupe. Des gradins gratuits seront installés pour vous permettre de venir assister au spectacle.

Mardi 25 octobre, entre 16h30 et 21h, parade des Ultims & Ocean Fifty.

Mercredi 26 octobre, entre 16h et 20h30 parade des Imoca.

Vendredi 28 octobre, de 8h à 13h parade des Class40 .

Samedi 29 octobre, de 8h à 13h, parade des Rhum Mono & Multi.

Passage des écluses pour les concurrents de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe 2018 - Alexis Courcoux - RDR 2018

Emission numérique en direct pour la sortie des Ultims des écluses

Vendredi 4 novembre, entre 13h et 18h, sortie des bassins des Ultims. France Bleu et France 3 vous proposeront une émission numérique spéciale entre 15h30 et 16h30 pour suivre la sortie des écluses de ces géants des mers.

Samedi 5 novembre, de 5h à 9h, sortie des Rhum Multi et des Rhum Mono. De 13h à 15h, sortie des bassins des Ocean Fifty, puis sortie des Imoca.

Dimanche 6 novembre, entre 6 h et 8 h, sortie des Class40.

Voici le programme du village dans le détail :

Où voir les bateaux ?

Comment se rendre et se garer sur le village de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe ?

Par le train : liaison Paris / Saint-Malo : TGV Paris - Rennes (≈ 1h30), puis correspondance TER depuis Rennes (≈ 1h). En TER , les horaires ont été modifiés pour permettre des retours jusqu'à 22h30.

Par la route : depuis Rennes, RD 137. Depuis Paris, autoroute A11 (417km) ou A13 (403km).

Le réseau des bus sera également renforcé .

Pour se garer à proximité du village : parkings véhicules légers (P1) à l'hippodrome Féval et à Paramé (P2) avec un total de 3800 Places. Coût du Stationnement : sept euros par jour, payables à l’entrée du stationnement. Toutes les 15 mn, des navettes gratuites sont à disposition du public pour se rendre sur le village de 8 h à 23 h.