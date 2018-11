Route du Rhum : les dernières infos quelques heures avant l’arrivée

Gabart ou Joyon ? Ce qui est certain, c’est que dans quelques heures maintenant, l’arrivée risque d’être serrée ! Et le suspense, est entier !

On pensait François Gabart et son trimaran ULTIME Macif bien à l’abri au bout de 7 jours de course, que nenni ! L’arrivée de la Route du Rhum édition 2018, prévue vers 1h15 du matin heure métropolitaine, risque d’être mouvementée.

Gabart reste en tête de la course à 120 kilomètres de la fin, et aborde le contournement de l'île. Mais attention, Francis Joyon (62 ans) ne lâche rien. Le Skipper d’Idec Sport refait son retard, en allant vite, très vite même ! Avec une moyenne de 30 nœuds (soit 55 km/h) il talonne François Gabart. Et pourrait bien le coiffer au poteau à Pointe-à-Pitre ! Tout comme Mike Birch, qui, quarante ans auparavant, avait dépassé Michel Malinovski juste avant le dénouement de la 1ère édition de cette Route du Rhum.

Une bataille jusqu’au bout

Gabart a-t-il des soucis techniques ? C’est ce qui pourrait expliquer son ralentissement par rapport à son concurrent direct. Le skipper aurait rencontré de soucis notamment avec les lattes de sa grande voile, mais aussi la perte de son safran bâbord au large des côtes espagnoles et une navigation depuis quelques jours sans foil tribord. L'homme et sa machine sont épuisés après une sept jours de course à un rythme soutenu. Désormais, les deux skippers sont à peu près la même vitesse avant d’apercevoir l’île Papillon, et la première bouée dit de Basse-Terre.

Impossible de donner avantage à l’un ou à l’autre

-Jacques Caraes, directeur de course

Un mano a mano expliqué par Jacques Caraes, le directeur de course, interrogé par notre correspondante en Guadeloupe Céline Guetaz :

"Le suspens reste entier jusqu'au bout" Jacques Caraes, directeur de course de la#RDR2018 pic.twitter.com/u5cyvJ294F — FB Armorique (@bleuarmorique) November 11, 2018

Attention aux pièges de la Guadeloupe

Mais avant la consécration à Pointe-à-Pitre, les deux navigateurs devront faire le tour de la Guadeloupe par le nord. Un tour toujours compliqué à aborder à cause notamment du faible vent et des nombreuses manœuvres à effectuer. À cela, s’ajoutent un mauvais temps et une perturbation orageuse. Des conditions qui rendent difficile une estimation quant à l’heure d’arrivée du premier skipper. Le premier Ultime devrait passer le point de passage de la tête à l'Anglais, à la pointe septentrionale de la Guadeloupe, vers 20h30 heure métropolitaine.

Dans tous les cas, l’arrivée se fera cette année en pleine nuit. h De quoi donner encore un peu plus de piment, à une édition de la Route du Rhum historique. Depuis le départ à Saint-Malo, on comptabilise 16 abandons.