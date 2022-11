Route du Rhum : les premiers bateaux repartent vers la métropole

Premier arrivé, premier à repartir. Le maxi-trimaran Edmond de Rothschild quitte Pointe-à-Pitre en Guadeloupe ce dimanche 20 novembre, quatre jours après la victoire. "On s'est dit qu'on allait partir après le petit-déj", sourit Cyril Dardashti, le directeur du Team Gitana. Cinq membres de l'équipe vont ramener le bateau volant jusqu'à son port d'attache, Lorient.

Retour en avion pour Charles Caudrelier

Charles Caudrelier ne fera pas partie de ce voyage retour sur l'eau. Le vainqueur de la Route du Rhum rentre en avion ce dimanche soir. "On espère arriver à Lorient dans cinq, six jours", précise Cyril Dardashti qui sera à bord pour cette remontée express de l'Atlantique.

Cela va plus vite dans ce sens là car on suit un peu le train des dépressions et puis on est en équipage !

Le maxi-trimaran géant bleu et blanc devrait rencontrer du monde sur la route du retour, il reste 107 bateaux encore en course. "J'espère qu'on va en croiser, en tout cas on va tout faire pour saluer les copains".

Une fois rentré à Lorient, le bateau va être entièrement vérifier. Dans trois semaines, il doit être prêt pour un nouveau défi : le trophée Jules Verne. L'équipe Gitana souhaite accrocher au palmarès (déjà bien fourni !) du navire ce fameux tour du monde à la voile en équipage, sans escale et sans assistance. Et Charles Caudrelier sera de la partie.

Arthur Le Vaillant en trimaran avec livres et guitare

François Gabart, Thomas Coville, Francis Joyon et Yves Le Blevec vont laisser "leurs gros bébés" à leurs équipiers pour le retour en métropole. Arthur Le Vaillant, arrivé en sixième position ce samedi 19 novembre à Pointe-Pitre, lui, a fait le choix de revenir à bord de son trimaran "Mieux".

Je prends beaucoup moins l'avion. Symboliquement, c'est important pour moi de faire l'aller-retour à la voile.

Arthur Le Vaillant lors de la remise des prix de la catégorie Ultim le samedi 19 novembre © Radio France - Johan Moison

Le skipper originaire de La Rochelle repart dans une semaine pour une traversée différente "avec plein de livres" et une guitare. "Je l'avais à l'aller, j'ai joué cinq minutes. Là, je vais essayer de jouer plus même si ça restera intense, ce n'est pas un bateau de croisière". Arthur Le Vaillant sera en compagnie de cinq équipiers.