Route du Rhum : Louis duc, phénix des mers

Avant de se lancer à l’assaut des éléments sur cette route du Rhum 2022, Louis Duc peut déjà se targuer d’avoir vaincu les coups du sort. Après le naufrage de son Class 40 en 2019, le skipper de Barneville-Carteret se lance un nouveau défi : un tour du Monde sur le Vendée Globe.

Le budget est serré, impossible donc de se lancer dans la construction d’un bateau neuf. Louis Duc entend parler d’un bateau à l’abandon. Un Imoca, en mauvais état. Ce monocoque a été victime d’un incendie au départ de la Transat Jacques Vabre en 2019.

Personne n’imagine ce bateau reprendre la mer. Mais impossible n’est pas Louis Duc. « C’est une histoire incroyable. On a racheté ce bateau en épave et on a cru à la possibilité de le sauver. On s’était dit, si on est au départ de la Route du Rhum c’est déjà bien. Mais on a pu prendre le départ de la Transat Jacques Vabre l’an dernier ».

Le sort s’acharne. Sur le chemin du retour de la Transat Jacques Vabre, le mât lâche . Louis Duc la débrouille se retrousse une fois de plus les manches. Il dégote un mât d’occasion à 60.000 euros, trois fois moins que le prix d’un mât neuf. « Historiquement, c’est un mât génial. La dernière course qu’il a fait, c’était le Vendée Globe qu’il avait gagné. C’était le mât de Macif de François Gabart de 2012 », explique Louis Duc.

"J'ai essayé de ne pas douter"

Tout au long de son parcours du combattant, Louis Duc n’a jamais baissé les bras. « J’ai essayé de ne pas douter. Chaque étape, on la monte une par une. Ça aurait pu ne pas marcher, mais en mettant de l’énergie et de l’engouement on en est là aujourd’hui ».

Sur cette Route du Rhum, le manchois espère vivre une course sans couac pour préparer plus sereinement son rêve de Tour du Monde sur le Vendée Globe 2024.

Un Louis d’or porte bonheur sur son bateau

Sur son bateau, pas épargné par les coups du sort, Louis Duc a installé une pièce porte bonheur sous son mât : un Louis d’or offert par sa grand-mère.

« J’espère que ça va enlever tous les mauvais démons car ce bateau en est à son cinquième mât. Il a déjà brulé. Il a aussi été récupérer Jean Le Cam dans les mers du sud, suite à ça ils avaient démâté. Bref, ce bateau a beaucoup de vécu, mais il est toujours là. Et il est de mieux en mieux ! »

Son bateau : Fives - Lantana Environnement (Imoca)

Le manchois Louis Duc engagé sur la route du Rhum 2022 en Imoca © Maxppp - Laurent Lairys