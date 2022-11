Route du Rhum : Maxime Sorel est un homme heureux

"On est bien au-delà de ce qu'on imaginait". Depuis la Guadeloupe où il se repose après 12 jours de course transatlantique épuisante, Maxime Sorel, le skipper du bateau VandB Monbana Mayenne, revient sur son aventure Route du Rhum. 12 jours 8 heures et 59 minutes Maxime Sorel est arrivé à 23 heures 14 lundi 21 novembre à Pointe-à-Pitre. Il se classe 5e des Imoca et 17e au général, toutes catégories confondues. Une véritable surprise d'être dans le top 5 "Le bateau a 3 mois donc je ne le connais pas, clairement je ne pensais pas tenir la tête de la flotte, c'est une belle surprise. C'est un magnifique bateau, clairement il a un vrai potentiel, il est fiable, réussir à taquiner des bateaux qui naviguent depuis plusieurs années, c'est bien."

Objectif, le Vendée Globe en 2024

Terminer la Route du Rhum, c'était l'objectif de Maxime Sorel et de ses sponsors. Car cela permet de gagner sa place sur la ligne de départ du Vendée Globe en 2024. Le Vendée Globe est à ce jour la plus grande course à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. La course la plus difficile de l'avis de tous les skippers. Maxime Sorel compte donc améliorer son bateau "maintenant il faut faire des réglages, l'apprendre et le comprendre, la Route du Rhum c'est un sprint, le Vendée Globe c'est une course sur la durée."