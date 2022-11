Route du Rhum : peut-être déjà la fin de la course pour Martin Louchart

Le Class40 Randstad-Ausy skippé par Martin Louchart a percuté des rochers dans la nuit de mercredi à jeudi vers 3 heures du matin.

Le plus jeune skipper de l'épreuve, 20 ans seulement, n’est pas blessé et sa sécurité n’est pas compromise, mais la collision a endommagé la structure du bateau et le maintien du mât. Le Manchois a fait demi-tour pour rejoindre le port de Saint-Malo où des techniciens l'attendent pour faire un diagnostic du bateau.

Les dégâts occasionnés par la collision vont être analysés afin de déterminer s’ils sont réparables et si le bateau peut reprendre la course. Son équipe a tenu a assuré "tout son soutien dans cette épreuve difficile". Et d'ajouter : "nous remercions les préparateurs, les marins, les amis qui sont d’ores et déjà mobilisés pour lui prêter main forte dès son arrivée à Saint-Malo".

Le pari gagnant de Louis Duc en class Imoca

Tandis que certains rentrent au port, d'autres savourent leur choix de "croiser" au Nord. Dans la catégorie des Imoca, le Manchois Louis Duc menait la flotte 24 heures après le départ en ayant fait le choix d'une route pleine ouest en restant plus au nord que tous ses concurrents. Un choix payant jusque-là. Reste à savoir si ce sera au final, la bonne option.