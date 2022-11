Route du Rhum : "Que du bonheur" pour le skipper marseillais Laurent Camprubi, trois mois après son naufrage

À deux jours du départ, l'excitation monte. Ce dimanche, le Marseillais Laurent Camprubi, 62 ans, s'élance sur la 12e édition de la Route du Rhum . Un défi que souhaite relever le skipper licencié au Cercle Nautique et Touristique du Lacydon, trois mois après la grosse frayeur au large de l'Espagne. Son bateau avait chaviré.

Bloqué pendant des heures sous sa coque

Le souvenir du chavirage au large de l'Espagne , au début de mois d'août dernier lors d'une épreuve qualificative, reste forcément dans un coin de la tête. Le skipper marseillais est un miraculé. Ce jour-là, il est sauvé par les services espagnols de secours en mer, alors que son voilier Class40 s'était retourné au large de la Galice. Il a passé 16 heures sous la coque à respirer dans une poche d'air de 30 centimètres. La température de son corps était descendue à 34 degrés.

Trois mois après cette expérience, il repart en mer pour traverser l'Atlantique. "C'est un pari fou que je relève après ce chavirage, sourit Laurent Camprubi. On a réussi, on est super contents, avec une ambiance folle et un plateau de skippers incroyable. C'est que du bonheur !" Le voilier Class40, de 12 mètres de long, a été réparé suite au chavirage et rebaptisé "Glace romane" pour la 12e édition de la Route du Rhum.

Un bébé de 5 mois et une affaire de famille

Le skipper marseillais se sent plus prêt que jamais : "J'ai envie d'y aller. Alors, bien évidemment, en termes d'entraînement, de navigation, le programme a été avorté. Mais bizarrement, on se sent beaucoup plus fort dans sa tête. Je vais tout faire pour faire bien, pour aller au bout, surtout retrouver mes proches en Guadeloupe." Pour cette douzième édition de la mythique course transatlantique en solitaire, les skippers essayeront de rallier Pointe-à-Pitre.

"J'ai déjà gagné en étant au départ."

C'est d'ailleurs en famille que la décision de participer à cette course a été prise. Le skipper vient d'avoir un enfant, âgé de cinq mois : "Je suis en accord avec ma famille, ma femme bien sûr. Donc c'est ensemble qu'on a décidé de relever ce défi. Et j'ai beaucoup moins de pression qu'il y a trois mois. Avant, j'avais une pression de résultats. Aujourd'hui, finalement, j'ai déjà gagné en étant au départ." Laurent Camprubi, comme les 137 autres skippeurs inscrits, prendra le départ de la course au large, ce dimanche 6 novembre, depuis Saint-Malo.