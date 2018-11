Route du Rhum : sauvetage réussi pour Lalou Roucayrol

Bordeaux, France

Arrivé cette nuit dans la zone du chavirage, après s'être dérouté à la demande de la direction de course, Pierre Antoine dû attendre le lever du jour pour pouvoir prêter assistance à Lalou Roucayrol. Le skipper du Verdon a pu monter à bord du trimaran Olmix.

Pierre Antoine : "Une manœuvre très très délicate" Copier

"_Dans la nuit (ndlr : de jeudi à vendredi), on a essayé de faire le transfert_, explique Lalou Roucayrol sur le site internet de la course, _mais ce n'était franchement pas raisonnable. C'était un coup à, soit casser le bateau, soit perdre le bonhomme, ça ne servait à rien. Donc a a refait ça ce matin (ndlr : vendredi) et finalement, au bout de quelques essais, j'ai réussi à lui balancer un bout qu'il a pu mettre sur un winch et derrière, j'ai fait un peu de surf et de pêche au gros en attendant qu'il puisse ralentir son bateau et me remonter à bord. Tout va bien._"

Lalou Roucayrol : "Le transfert était vraiment très limite" Copier

Et maintenant, le bateau

Une manœuvre que Fabienne Roucayrol, directrice du Team Arkema Multi et épouse du skipper, a vécu avec un peu moins de stress que lors des chavirages de 2010 et 2013. "Je ne sais pas si c'est du recul, en tous cas c'est de l'expérience, nous a-t-elle confié depuis Pointe-à-Pitre. Ce sont certaines erreurs qu'on ne commet plus, certains réflexes qu'on acquiert. En 2010 on n'était pas en course, on ne disposait pas de la logistique. On était quand même très seuls. Il y avait quatre hommes à bord au milieu de rien....Là on était dans un contexte plus rassurant."

Fabienne Roucayrol : "J'ai été beaucoup plus efficace et plus sereine qu'en 2010" Copier

Le duo se dirige maintenant vers la Guadeloupe et devrait croiser, d'ici un a deux jours, la route du remorqueur de Team Arkema. Lalou Roucayrol espère pouvoir, à l'aide d'un zodiac, rejoindre son équipe technique pour ensuite aider aux manœuvres de récupération de son multicoque. Soit en réussissant à le retourner sur zone, soit en le remorquant à l'envers jusqu'à Pointe-à-Pitre.

🚨 FLASH : Sauvetage réussi de Lalou Roucayrol. Le skipper a été secouru ce matin par Pierre Antoine. Olmix se dirige désormais vers Pointe à Pitre. Un remorqueur se dirige vers Olmix pour récupérer Lalou, qui accompagnera l’équipe pour la récupération de son multi50. pic.twitter.com/JDLngKQjek — Team Arkema (@TeamArkema) November 16, 2018

C'est seulement la troisième fois dans l'histoire du Rhum qu'un concurrent vient en aide à un naufragé. En 1982, Olivier Moussy avait secouru Ian Johnston et en 2002, c'est Bob Escoffier qui s'était porté au secours de Karine Fauconnier.