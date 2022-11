Route du Rhum : trois démâtages, un chavirage et de nombreuses avaries techniques ce samedi

Il y a eu de la casse sur la Route du Rhum samedi 12 novembre. En quelques heures, trois skippers ont démâté, un autre a chaviré, et plusieurs marins ont dû faire demi-tour pour cause d'avaries techniques.

En plus du Malouin Louis Burton , qui fait route ce dimanche matin vers La Corogne, Amélie Grassi sur La Boulangère et Aurélien Ducroz sur CrossCall en Class 40 ont perdu leur mât en début de soirée, au moment du passage d'un gros coup de vent sur la flotte. Selon le classement virtuel de la Route du Rhum, tous les trois ont abandonné la course, mais aucun d'entre eux ne l'a confirmé pour le moment. Tous vont bien, selon leurs équipe.

Plusieurs skippers font demi-tour

Belle frayeur aussi pour Thibaud Vauchel Camus. Le leader en Ocean Fifty a chaviré samedi soir vers 20h. Le skipper n'est pas blessé, et a réussi à se mettre à l'abri sous sa coque.

Au moins quatre autre skippers ont dû faire demi-tour pour des avaries techniques samedi : Ivica Kostelic (ACI) est en route vers la Corogne en Espagne, après de nombreuses avaries sur son bateau, tout comme Guy Pronier (Terranimo) en Rhum Mono. Ce dimanche matin, la Route du Rhum annonce que le skipper Yves Courbon fait également demi-tour, à cause de problèmes techniques sur son Class 40 EDIGO ~ UNIVERRE. Damien Seguin, qui a abandonné la course après avoir été percuté par un cargo jeudi 10 novembre, est attendu ce dimanche soir au port de Lorient.

A contrario, Armel Le Cleac'h a pu reprendre la route samedi en début d'après-midi, après des réparations sur son trimaran Banque PopulaireXI.