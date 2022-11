Route du Rhum : "J’ai trouvé le Vendée Globe plus facile", Yannick Bestaven

Le vainqueur du dernier Vendée Globe est arrivé à 10h52 - heure métropolitaine - ce mercredi matin dans la baie de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Yannick Bestaven, fatigué de ses deux semaines de course, a pris la 19e place de la 12e édition de la Route du Rhum dans la catégorie Imoca. Le Rochelais d'adoption a mis 13 jours 20 heures 37 minutes et 27 secondes pour rallier l'arrivée, soit de deux jours de plus que le vainqueur Thomas Ruyant.

Une course contrastée pour Bestaven qui avait parlé de ce Rhum comme d'une étape devant le mener vers son objectif ultime : le Vendée Globe en 2024. Parmi les faits marquants de sa transat en solitaire, Yannick Bestaven a connu une avarie sur son Maitre CoQ V dès la première partie de course. Une voie d'eau à l'arrière de son nouveau monocoque l'a contraint à freiner sa progression pour colmater et réparer. La tête de course en a profité pour prendre le large.

Après l'arrivée de Yannick Bestaven, il ne reste qu'Antoine Cornic encore en mer dans la catégorie Imoca. Le skipper rétais pointe à 22e position et devrait couper la ligne avant le début du week-end. Un autre navigateur charentais-maritime est toujours en route vers la Guadeloupe.

Chez les Rhum Mono, le Rochelais Wilfrid Clerton est potentiellement à la 3eme place dans cette catégorie, mais des soucis de localisation GPS le font régulièrement disparaitre du classement .

Chez les multicoques, nos deux skippers François Gabart et Arthur Le Vaillant sont arrivées respectivement 2e et 6e dans la catégorie des Ultim. Une nouvelle place de dauphin pour le Charentais devancé par Charles Caudrelier. Il y a quatre ans, François Gabart avait été coiffé sur le poteau (pour 7 minutes) par Francis Joyon.

Enfin, la jeune navigatrice rochelaise Amélie Grassi, qui naviguait dans les Top 10 chez les Class40, a été contrainte à l'abandon après le démâtage de son monocoque La Boulangère.