"S'il arrive premier mais ne gagne pas, ce serait rageant" : Charlie Dalin s'approche des Sables d'Olonne

Quasiment trois mois après le départ de la course, le Vendée Globe va connaître son verdict dans les prochaines heures, ce mercredi 27 janvier 2021. Le Havrais Charlie Dalin est en tête du classement, et devrait arriver en premier aux Sables d'Olonne ce soir.

Seulement, il pourrait ne pas gagner cette compétition, à cause des bonus de temps. Deux poursuivants, Yannick Bestaven (-10 heures) et Boris Herrmann (-6 heures), ont une bonification pour avoir aidé Kévin Escoffier, en grosses difficultés pendant la course : "On espérait que ce scénario ne se produirait pas, déclare sur France Bleu Normandie Antoine Carraz, le directeur technique d'Apivia, le sponsor de Charlie Dalin. Mais déjà, essayons de couper la ligne en premier. Si on ne gagne pas derrière, ce serait rageant, mais il y a des règles. On retiendra qu'il y a eu deux vainqueurs !"

"Il y a une très forte excitation, développe Antoine Carraz. Cela fait 80 jours que l'on suit ça au quotidien, qu'il soit en tête c'est une satisfaction, on espère un dénouement heureux !"

Une place en tête qui le rend encore plus heureux vu les circonstances : le skipper havrais a cassé une pièce de son foil babord, qui l'empêche de maximiser le potentiel de son bateau : "Il a fait 40 jours avec ça, c'est un stress permanent... Quand il est sur le bon foil il va 10 à 15% plus vite."

