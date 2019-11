Safran cassé pour Sodebo sur la Brest Atlantiques

L'Ultim Sodebo a percuté un OFNI dans l'océan Atlantique sud vers minuit et demi lundi dans la Brest Atlantiques. Le safran est cassé.

Brest, France

On en saura plus au lever du jour dans l’Atlantique sud, quand Thomas Coville et Jean-Luc Nélias auront pu constater les dégâts.

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers minuit et demi, Sodebo Ultim 3 a percuté un OFNI (objet flottant non identifié) au niveau du safran tribord.

La mer était formée, le voilier filait à 35 nœuds en direction du Cap, deuxième point de passage dans la Brest Atlantiques après Rio.

Les skippers et leur médiaman sont en sécurité dans le bateau.