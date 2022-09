Saint-Malo : record de participants et très belles têtes d'affiche pour la Route du Rhum 2022

Le départ de la 12e édition de la Route du Rhum entre Saint-Malo et la Guadeloupe sera donné le 6 novembre prochain. 138 marins participent cette année. Ils étaient tous à Paris ce mercredi pour la présentation de la course. Hervé Favre, le président d'OC sports Pen Duick, organisateur de l’événement était sur France Bleu Armorique ce jeudi matin, à 8h20.

France Bleu Armorique : Pour cette nouvelle édition, on bat un record de participation avec 138 marins au départ. Parmi eux, il y aura les meilleurs skippeurs évidemment, mais aussi des amateurs. C'est ce qui fait la magie de cette course transatlantique en solitaire ?

Hervé Favre : Oui, absolument. C'est vrai que la Route du Rhum, depuis toujours, c'est un mélange de coureurs professionnels qui se sont inscrits dans les quatre classes classiques de la course au large. Et puis, c'est la course unique pour deux classes, une course en multicoque et une course monocoques qui accueille des marins pour qui c'est la course de leur vie et souvent la première. C'est ça qui fait la magie, c'est de pouvoir avoir sur la même ligne de départ François Gabart et un amateur pur jus, comme on dit.

France Bleu Armorique : On va voir des têtes d'affiche sur cette course, à bord d'Ultims notamment, des gros bateaux qui peuvent aller très vite...

Les Ultims, ce sont des grands trimarans de 32 mètres qui, depuis maintenant trois ou quatre ans, volent sur l'eau. On pense qu'il y beaucoup de chance que le record soit battu si les conditions météo évidemment, le permettent.

France Bleu Armorique : Il peut y avoir de grosses surprises parfois sur la Route du Rhum. Pendant la dernière édition, il y a quatre ans, le Breton Francis Joyon est arrivé premier en dépassant dans les toutes dernières heures François Gabart. Il avait fait un temps record de 7 jours, 14 heures et 21 minutes. Les deux skippers sont encore au départ cette année. Peut-on s'attendre à un nouveau record ?

Aujourd'hui, il y a quatre ou cinq Ultims qui peuvent légitimement battre le record donc la bagarre sera terrible en tête. Mais pour battre ce record, il faudra évidemment que les conditions météo le permettent. La course part au mois de novembre. Il y a toujours des dépressions à passer. C'est une course qui est difficile. On a l'impression que c'est devenu une course facile parce que ça peut être fait en moins d'une semaine. Mais ça reste une course très difficile au mois de novembre. Donc pour pour gagner, pour battre ce record, il faudra d'abord réussir à traverser.

Qui sont les favoris pour cette 12ᵉ édition ?

Alors on ne va pas dire Francis Joyon car ce n'est pas le grand favori. Il revient pour défendre son titre mais il a un bateau qui commence à accuser un peu le poids de l'âge. Ça reste tout de même un concurrent redoutable. Armel Le Cléac'h sur Banque Populaire, qui est un grand spécialiste du solitaire, évidemment. François Gabart mais également Charles Caudrelier qui sera sur Gitana, le bateau le plus rapide en ce moment, sur les différentes courses qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Thomas Coville Sur Sodebo, aussi. Il y a du beau monde.

La Route du Rhum, c'est aussi l'occasion pour pour les visiteurs de venir découvrir les bateaux avant le départ. 12 jours avant, le village ouvrira ses portes sur les quais de Saint-Malo. Ce sera le 25 octobre. Les Ultims seront aussi dans le bassin de Saint-Malo. C'est une nouveauté et un défi technique ?

Effectivement, c'est un grand défi. On a réussi à trouver des solutions techniques pour les faire glisser à l'intérieur de l'écluse. Les bateaux font 23 mètres de large et l'écluse en fait 24. Donc voilà, il fallait trouver un moyen technique pour réussir à les faire glisser sans les endommager. On a réussi à le faire cette année, donc ce sera la grande nouveauté.

Cette année, le village est plus grand, avec plus d'animations ?

On attend plus d'un million de personnes pour visiter le village donc on a voulu l'agrandir pour qu'il y ait un peu plus d'espace, qu'il soit un peu plus agréable et plus ergonome. C'est pas de faire plus grand juste pour pouvoir amener plus de monde mais pour avoir plus d'espace et que ce village soit plus agréable à visiter. La grande nouveauté de cette édition, c'est qu'on ouvre le village un jour de plus par rapport à la dernière fois. Les gens ne vont pas venir uniquement pour voir le départ.