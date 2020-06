Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, va accueillir la solitaire du Figaro 2020

C'est bien à Saint-Nazaire que se jouera le final de la solitaire du Figaro 2020. Ce sera pour l'arrivée de la 3° étape, puis le départ et l'arrivée finale de la 4° et dernière étape, aux alentours du 20 septembre. A condition que l'Etat donne son feu vert, précise l'organisateur.

La solitaire du Figaro va revenir en Loire-Atlantique en 2020, mais cette fois, c'est Saint-Nazaire qui accueillera la célèbre épreuve de voile.

Crise sanitaire oblige, le programme initial a été modifié. Le départ sera donné le 30 août en baie de Saint-Brieuc. Les solitaires devront aller virer le Fastnet avant de revenir dans le port breton. La 2° étape les conduira jusqu'à Dunkerque. C'est ensuite, pour la 3° étape, qu'ils devront rejoindre St Nazaire. Pour la 4°étape, départ et arrivée également à Saint-Nazaire, les skippers devront effectuer une grande boucle, jusqu’à Belle-Île. Voilà pour le principe, négocié avec le département de Loire-Atlantique,mais l'organisateur de la course précise qu'il faut encore attendre un peu pour être certain d'avoir toutes les autorisation de la part de l'Etat...

