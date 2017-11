Salvador de Bahia attend le vainqueur de la treizième Transat Jacques Vabre

Le vainqueur de la treizième édition de la Jacques Vabre est attendu d'ici quelques heures à Salvador de Bahia, au Brésil. En attendant, la ville et la marina se préparent à accueillir leur cinquième arrivée, dix ans après la dernière.

Les premiers bateaux sont attendus dans une poignée d'heures à Salvador de Bahia ! Le vainqueur de la treizième Transat Jacques Vabre sera connu ce lundi matin. Thomas Coville et Jean-Luc Nélias sur Sodebo sont bien partis pour l’emporter devant Sébastien Josse et Thomas Rouxel sur Gitana. Les deux duos ne sont plus qu’à quelques milles de la baie de Salvador, l’une des plus grandes au monde. Un lieu où les vainqueurs et les autres marins sont attendus de pied ferme - Reportage de Bertrand Queneutte :

Salvador de Bahia s'apprête à accueillir sa cinquième Transat Jacques Vabre ! Les premiers marins de Gitana et Sodebo vont enfin revoir la terre. Celle de l'état de Bahia et de sa capitale Salvador. Une ville sans doute aussi pauvre économiquement, que riche culturellement - Reportage de Bertrand Queneutte :

Qui de Sodebo ou Gitana va l'emporter ? Coville et Nelias d'un côtés. Josse et Rouxel de l'autre. Les deux voiliers doivent franchir la ligne d'arrivée ce lundi dans la matinée. Devant depuis plusieurs jours, Sodebo apparaît comme le futur vainqueur. Mais Jean Luc Nélias, co-skipper de Thomas Coville, reste sur ses gardes. Le marin a été joint ces dernières heures et livre son sentiment sur les derniers kilomètres à parcourir.