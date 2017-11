Salvador de Bahia : Jean-Pierre Dick sacré roi de la Transat Jacques Vabre, avec Yann Eliès

Le navigateur niçois Jean-Pierre Dick s'est imposé pour la quatrième fois sur la Transat Jacques Vabre, ce samedi, à Salvador de Bahia. Nouveau record sur le parcours. Et second succès pour son co-skipper, Yann Eliès.

Premier navigateur à monter quatre fois sur la première marche du podium (en cinq participations), Jean-Pierre Dick est aujourd'hui le plus grand skipper de l'histoire de la Transat Jacques Vabre. A 52 ans, le marin niçois s'est une nouvelle fois imposé, ce samedi, à Salvador de Bahia, franchissant la ligne à 17h11 (heure locale), soit 21h11 en France, deux ans après un abandon dans cette compétition. Déjà vainqueur en 2003 et 2005 dans la même ville, il avait aussi remporté l'édition de 2011 à Puerto Limon, au Costa Rica. A ses côtés, pas n'importe qui : son co-skipper Yann Eliès, déjà vainqueur de la course en 2013, dans la catégorie Multi 50 avec Erwan Le Roux. Le breton en est à six participations.

Intouchables sur leur monocoque équipé de foils (appendices permettant de voler au dessus de l'eau, par moment), comme cinq des treize Imoca engagés au départ, les deux compères ont réalisé une course parfaite avec leur voilier St-Michel Virbac. Ainsi, Jean-Pierre Dick bat au passage son propre record sur le parcours Le Havre - Salvador : 13j, 7h, 36m, 46s. En 2005, en compagnie de Loïck Peyron, il avait effectué la traversée en 13j, 9h et 19m.

Podiums de la Transat Jacques Vabre 2017 :