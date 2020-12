Samantha Davies abandonne le Vendée Globe mais veut repartir hors-course

Elle l'a annoncé ce matin en visioconférence : Samantha Davies abandonne le Vendée Globe. Son IMOCA Initiatives-Cœur avait violemment percuté un OFNI mercredi soir. En escale à Cape Town (Afrique du Sud), la skippeuse a constaté de nombreux dégâts au niveau de la quille de son bateau. "Malheureusement je ne peux pas réparer toute seule, il y a trop de dégâts, il faut sortir le bateau de l’eau. Je dois abandonner le Vendée globe", a-t-elle expliqué. C'est le cinquième abandon sur ce Vendée Globe, après celui de Sébastien Simon ce vendredi.

Samantha Davies au départ du Vendée Globe © Maxppp - Thomas Bregardis

"Si le bateau est réparable, je suis déterminée à repartir hors-course"

En revanche, si elle abandonne la course, elle ne souhaite pas mettre fin au voyage : "Je pense que c’est aussi la magie du Vendée Globe : la course s’arrête mais j’espère que l’aventure ne s’arrête pas. J’ai toujours dit que ma mission était de faire le tour du monde sur ce bateau. Si je peux remettre le bateau en état et repartir, je suis motivée pour le faire". Elle dit vouloir finir sa mission, essentiellement pour l'aspect solidaire du projet Initiatives-Coeur qui a pour but de soigner les enfants atteints de malformations cardiaques.