Samantha Davies (Initiatives cœur) abandonne le Vendée Globe mais veut "poursuivre l'aventure"

Victime d'une avarie, la navigatrice Samantha Davis annonce ce samedi qu'elle s'arrête au Cap pour réparer, ce qui entraîne son abandon de la course. Elle espère pouvoir ensuite boucler le tour du monde à bord de son voilier sponsorisé par l'entreprise sarthoise Initiatives.

"Ce serait trop dangereux de traverses les mers du Sud avec toutes ces inconnues." Samantha Davis annonce ce samedi qu'elle abandonne le Vendée Globe pour réparer son bateau, Initiatives cœur. Après un choc avec un objet non identifié mercredi, sa quille est fragilisée, et peut-être sa structure.

La navigatrice, 11e du Vendée Globe avant cette avarie, va donc mettre son voilier en cale sèche au Cap pour inspecter les dégâts et réparer. "_J'ai besoin de sortir le bateau de l'eau, il n'y a pas le choix_, je suis très triste", commente-t-elle dans une vidéo. Cette décision entraîne automatiquement son abandon de la course, en solitaire et sans assistance.

Poursuivre hors-course

Samantha Davis se dit déterminée à finir son tour du monde indépendamment de la course. "L'aventure continue même si la course s'arrête. Je veux aller au bout pour sauver les enfants, et pour moi." Les sponsors du bateau, dont l'entreprise sarthoise Initiatives, s'engagent en effet à verser des fonds à Mécénat chirurgie cardiaque en fonction de l'audience de la navigatrice sur les réseaux sociaux.