Sébastien Destremeau va dire "merci" sur le prochain Vendée Globe

La navigateur Sébastien Destremeau sera sur la ligne de départ du prochain Vendée Globe qui doit s’élancer le 8 novembre prochain des Sables d’Olonne et c'est sur un monocoque qui porte le nom "merci" qu'il s'élancera : "Je veux donner du sens et du cœur" à cette aventure dit-il.

Il n'est pas rancunier Sébastien Destremeau. Dernier marin classé lors du dernier Vendée Globe après 124 jours de navigation, il décide de reprendre le large le 8 novembre prochain des Sables d'Olonne. Et c'est à bord d'un monocoque "merci" qu'il s'élancera dans cette aventure. Un nom qui n'a pas été choisi au hasard.

"Mon bateau porte la notion de gratitude afin de resserrer les liens entre les hommes autour du monde", Sébastien Destremeau.

"Il soutient ce message intime, professionnel ou planétaire, du merci maman au merci la terre. Je veux donner du sens et du coeur à cette aventure en solitaire sans escale et sans assistance".

"Merci" est aussi un clin d’œil à son arrivée aux Sables d’Olonne, le 11 mars 2017. Après 124 jours de solitude, Sébastien Destremeau a terminé son allocution par un "merci", adressé aux milliers de personnes qui l’attendaient et qui avaient suivi sa course. "Ce moment là, je ne l’ai jamais oublié et j’ai décidé de participer au Vendée Globe 2020 en disant merci" ajoute-t-il.