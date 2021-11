Transat Jacques Vabre: skippers au grand coeur

Les skippers Armel Tripon et Benoit Marie porteront haut les couleurs de l'association Les P'tits doudous sur la Transat Jacques Vabre. Une façon de conjuguer leur plaisir de la course au large et de soutenir une belle cause.

Sur les 79 équipages qui partiront dimanche 7 novembre du Havre à destination de Fort-de-France en Martinique pour la Transat Jacques Vabre, certains affichent les couleurs d'associations. Parmi eux l'Ocean50 Les P'tits Doudous The Arch skippé par les deux marins nantais Armel Tripon et Benoit Marie.

Armel Tripon sera pour la 3ème fois au départ de la Transat. Le vainqueur de route du Rhum 2018 dans la catégorie Multi50, 11ème du dernier Vendée Globe 2020 sur l'Imoca L'Occitane en Provence, s'est associé à un autre nantais, vainqueur de la mini transat en 2013, Benoit Marie. Tous deux ont subi quelques galères avant de pouvoir s’aligner sur cette route du café: "On a vraiment envie d'y aller pour faire le meilleur résultat. Après on a démarré ce projet plus tard que les autres, on a démâté sur une course. Donc on ne s'est pas entraînés comme on le souhaitait" reconnaît Armel Tripon.

La voile est tellement proche de nos valeurs. Nolwenn Febvre

Trimaran Les p'tits doudous au Havre avant la transat Jacques Vabre 2021 © Radio France - Yves-René Tapon

Le trimaran affiche haut les couleurs de l'association bretonne "Les P'tits doudous" qui soutient les enfants hospitalisés. "La voile est tellement proche de nos valeurs - explique la présidente et fondatrice Nolwenn Febvre- c'est de la rigueur, de la performance, et nos tempêtes sont aussi violentes. On rencontre des familles qui se battent". "C'est pas rien de mettre autant en avant une association qui se bat pour de belles causes, c'est souligner leur travail et celui des soignants" se réjouit également Armel Tripon. "Plein d'entreprises essaient de donner du sens à leur partenariat et ce partenariat donne du sens".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ecoutez ici le reportage à bord des P'tits Doudous Copier

Le parcours de la transat Jacques Vabre 2021 - Yves-René Tapon

à lire aussi Yannick Bestaven : la Transat Jacques Vabre après le Vendée Globe