Solitaire du Figaro : Jérémie Beyou vient "chercher cette quatrième victoire"

Malgré la proximité d'un Vendée Globe achevé à la troisième place, malgré des projets à foison, le triple vainqueur ne s'imaginait pas ne pas être au départ. Conscient de la difficulté du challenge mais persuadé de pouvoir y jouer un rôle.

France Bleu : Est-ce que depuis votre retour du Vendée Globe, vous avez entamé une course contre la montre ?

Jérémie Beyou : Oui et non. On sait très bien qu'après un Vendée Globe on n'est pas les mieux préparés pour une Solitaire mais l’objectif est quand même élevé. Si je m'aligne au départ, ce n'est pas pour faire de la figuration. Il faut juste s'y prendre différemment par rapport aux années où on arrive vraiment très prêts techniquement en ayant essayé beaucoup de choses, en s'étant confronté aux autres. Là, il n'y a eu que deux confrontations, il a fallu monter en puissance rapidement et surtout privilégier le repos. On essaie de faire les choses plus simplement, de garder les habitudes, de dégrossir rapidement. Après, ça reste la Solitaire. Il faut beaucoup d'expérience sur cette course là pour arriver à tirer son épingle du jeu. J'ai un peu moins de pression que les leaders du circuit. Si avec quatre mois de préparation je suis devant eux, c'est qu'ils n'ont pas bien fait le boulot. La pression est sur eux, pas sur moi.

Le plus dur c'est de se reconstruire physiquement ?

Pour moi oui. J'ai du mal après une grosse épreuve à arrêter tout de suite. Psychologiquement, ça ne me réussit pas du tout. Donc j'ai embrayé très rapidement sur de nouveaux projets. Je vais courir la Volvo Ocean Race à la fin de l'année avec Charles Caudrelier. Dix jours après l'arrivée du Vendée, j'étais au Portugal pour m'entraîner avec le reste de l'équipe. J'avais la Solitaire à préparer et surtout j'ai conclu un nouveau partenariat avec Charal jusqu'en 2022 avec la construction d'un nouveau bateau. Il a fallu lancer la conception de ce bateau, étoffer l'équipe. Je suis reparti dans des projets très 'impliquants' et ça me va très bien. Au niveau physique, c'est sûr que c'est dur. J'ai essayé de trouver les meilleurs moyens de récupération possibles, de la kiné, de la cryothérapie, un peu de repos mais pas trop. Ça m'a pris une dizaine de jours pour me recaler au niveau du sommeil et on est monté vraiment doucement en puissance au niveau musculation parce qu'il y avait des séquelles du Vendée Globe.

Jérémie Beyou voit la Solitaire comme "l'école de l'excellence". - ©YvanZedda/Charal

Vous auriez pu zapper cette Solitaire ?

J'ai plutôt du mal à comprendre ceux qui ne reviennent pas. Me concernant, c'est peut-être une addiction. Après, c'est l'école de l'excellence. Bien figurer c'est dur, la gagner c'est exceptionnel. Je pense que ce qu'on met en oeuvre sur la Solitaire sert sur tous les autres supports ensuite. En IMOCA, on navigue très peu. Si on n'a pas à côté un support facile à naviguer comme le Figaro, on ne progresse pas, voire on régresse. Je pense que la Solitaire, c'est la meilleure façon d'aller gagner un Rhum, une Jacques Vabre ou un Vendée Globe. J'invite mes camarades qui rechignent, à revenir. Ça va leur faire bizarre parce que c'est dur, parce qu'il y a des gens qui ne font que ça, qui sont des métronomes du Figaro. Venir se confronter à eux, ça représente une grosse prise de risque. J'ai gagner trois fois cette course. Qu'est ce que je viens faire là, à part faire moins bien ou aussi bien ? Si demain je fais 15 ou 20ème, forcément je vais être la cible des critiques mais au moins je me serais remis en question, remis à niveau. C'est tout ça que je viens chercher.

Si l'idée c'était juste de naviguer et se faire plaisir, je ne reviendrais pas.

Le niveau est de plus en plus dense selon vous ?

Devant, le niveau a vraiment monté. C'est ce que j'ai redécouvert sur la Solo Concarneau. Dans les quinze premiers, ça navigue vraiment super bien. Après, je pense qu'il y a quand même deux divisions. C'est normal mais c'est ça aussi la Solitaire, une course ouverte aux amateurs. Il y a un écart entre des professionnels qui s'entraînent toute l'année et des amateurs qui viennent au coup par coup mais qui sont les bienvenus. Alors un amateur peut faire un coup sur une étape mais sur la durée, il y quinze, dix, peut-être même seulement cinq gars qui sont capables de gagner.

Sur la Solitaire, Jérémie Beyou compte sept victoire d'étape. - ©YvanZedda / Charal

Une quatrième victoire serait historique. Le mieux pour y arriver, c'est de ne pas y penser ?

Je ne cache pas que je viens chercher cette quatrième victoire. Si l'idée c'était juste de naviguer et se faire plaisir, je ne reviendrais pas. J'aime bien naviguer avec un petit peu de pression. Dans mon planning, c'est prévu que je sois là l'année prochaine et la suivante. Je pense que je ne vais pas naviguer cette année comme l'an prochain. Il y aura peut-être des risques à prendre parce que peut-être qu'en restant dans le paquet, je ne suis pas celui qui a le plus de rythme sur la durée. Après, toute la problématique, c'est d'éviter de créer des opportunités là où il n'y en a pas. Il faut analyser ça avec sang froid. Or, plus on avance dans la course, plus on perd de la lucidité. C'est un jeu assez délicat.

Votre regard sur 2019 et la nouvelle génération des Figaro équipés de foils...

J'ai l'habitude de ces appendices là, qui seront quasiment sur tous les bateaux demain. Sur Figaro, ils sont assez neutres. On ne va pas en faire des bateaux volants. Comme ils sont rétractables, ça fait juste un réglage de plus. Ça va aussi faire un bateau un peu plus rapide et plus moderne. La flotte actuelle a été mise l'eau en 2003. Ça fera quinze années d'exploitation. C'est important de renouveler la flotte, d'envoyer le message, notamment à l'international, que cette classe est dynamique, qu'elle regarde vers l'avant, vers les technologies futures. Toute la problématique de cette classe c'est de s'internationaliser. Donc, changer de bateau là maintenant, c'est la bonne décision.