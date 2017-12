Solitaire du Figaro 2018 : départ à la maison pour le havrais Charlie Dalin

La ville du Havre accueillera le départ de la Solitaire du Figaro en août 2018. Une 49ème édition à laquelle prendra part le navigateur havrais Charlie Dalin. Avec son bateau Macif, il tentera de monter pour la première fois sur la première marche du podium.

En théorie, son aventure avec Macif devait se terminer à la fin de l'année. Finalement, le talentueux skipper havrais a rempilé pour une saison avec le sponsor niortais. Ainsi, Charlie Dalin s'élancera l'an prochain sur toutes les courses en solitaires, excepté l'AG2R. Le double champion de France Elite de Course au Large en solitaire participera donc à la 49ème Solitaire du Figaro, en août 2018, au départ de sa ville : Le Havre.

Charlie Dalin visera le titre, après quatre podiums consécutifs

Vainqueur l'an dernier de la Solo Concarneau, de la Solo Normandie et de la Douarnenez Fastnet Solo, le skipper Macif 2015 Charlie Dalin est déjà monté sur le podium de la Solitaire du Figaro à quatre reprises : trois sous les couleurs de Macif et une sous celles du Normandy Elite Team : une deuxième place en 2015 et 2016 et une troisième place en 2014 et 2017. Cette fois, Charlie Dalin ne visera qu'une chose : le sacre.

Départ de la Solitaire du Figaro au Havre en 2010 © Maxppp - Eugene Le Droff

A noter que la ville du Havre n'avait plus accueilli le départ de la Solitaire du Figaro depuis 2010. En 2018, la quarantaine de skippers sans doute engagée prendra la direction de Saint-Brieuc. La flotte ira ensuite en Espagne avant de revenir en France, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette dernière, située en Vendée entre Nantes et La Rochelle, sera pour la première fois ville d'arrivée après avoir été ville étape à quatre reprises (2004, 2006, 2009, 2012). Au Havre, le village ouvrira le lundi 20 août 2018. Le départ sera donné le vendredi 24 août. L'arrivée est prévue le 16 septembre.