La 51e édition de la Solitaire du Figaro part ce dimanche 30 août de Saint-Quay-Portrieux (22). 35 skippers sont au départ dont Yann Eliès, triple vainqueur de l'épreuve, et Armel Le Cléac'h, dernier vainqueur du Vendée Globe. Sur le village départ, des mesures sanitaires ont été prises.

Solitaire du Figaro 2020 : Yann Eliès et Armel Le Cléac'h en tête d'affiche

Les affichettes "port du masque obligatoire" sont bien visibles aux entrées du village départ installé sur le port de Saint-Quay-Portrieux. Et pas question de déroger à la règle. "Des contrôles sont prévus tout le week-end", glisse un membre de l'organisation. Des bornes de distribution de gel hydroalcoolique sont également en place. Pour respecter les distances de sécurité, seules 1500 personnes sont autorisées à circuler, en même temps, dans l'enceinte du village. Le public n'a pas le droit d'accéder aux pontons.

Les mesures sanitaires semblent plutôt bien accueillies. "Cela fait surtout du bien de voir du monde et les gens sont assez détendus je trouve", observe Josette, qui habite Saint-Quay-Portrieux. "C'est simplement dommage que l'événement ait lieu si tard dans la saison, nos petits-enfants qui font de la voile auraient aimé voir ça mais ils sont repartis". "C'est quand même une fierté pour la commune d'accueillir la Solitaire", tempère Gérard.

33 hommes et... deux femmes

Cette année, deux "têtes d'affiche" sont au départ : Yann Eliès, originaire de Saint-Brieuc et triple vainqueur de l'épreuve et Armel Le Cléach, le dernier vainqueur du Vendée Globe. Sur l'esplanade, Sophie, une touriste de la région parisienne, observe les derniers préparatifs avec sa mère. "Je ne connais rien à la voile mais ça nous fait voyager. En revanche, j'ai vu qu'il n'y avait que deux femmes". Deux femmes : Elodie Bonnafous et Violette Dorange qui, en 2016, à l'âge de 15 ans devenait la première navigatrice à traverser la Manche sur un Optismist, un petit voilier de plage.

Emission spéciale ce vendredi avec de nombreux invités

France bleu Armorique et France bleu Breizh Izel organisent une émission spéciale en direct du village départ à Saint-Quay-Portrieux ce vendredi 28 août entre 16h et 19h.

Le départ de la course sera donné ce dimanche 30 août à 13h. La première étape mènera la flotte jusqu'à... Saint-Quay-Portieux. Avec un passage obligatoire, à mi-parcours, au phare du Fastnet au Sud-Ouest de l'Irlande.