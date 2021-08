Solitaire du Figaro 2021 : Achille Nebout termine douzième de la première étape

Le montpelliérain Achille Nebout termine douzième de la première étape de la Solitaire du Figaro. Le navigateur est arrivé en fin de matinée, ce jeudi. Il aura mis trois jours et près de 14h pour rallier Lorient depuis Saint-Nazaire, en passant au large de La Corogne en Espagne, avec son monocoque : "la première étape la plus longue, parmi mes trois participations (...) on a traversé deux fois le Golfe de Gascogne (...) C'était très compliqué de tenir debout, le bateau tapait très fort dans tous les sens, il y avait très peu de confort et il a fallu s'adapter (...) c'était particulièrement dur", nous a-t-il expliqué, à l'arrivée.

Fatigué, il termine à 2h et 23 minutes du vainqueur Xavier Macaire, ancien skipper du département.Mais Achille Nebout est tout de même satisfait : "J'ai fait une belle course, toujours placé dans les dix. C'était une étape de gros bras. Un peu comme une étape de montagne, sauf qu'il n'y avait pas de remontée mécanique (...) J'ai perdu deux places à la fin, mais je suis quand même très satisfait (...) Il n'y a rien de rédhibitoire pour la suite", nous a confié celui qui ambitionne de finir pour la première fois de sa carrière dans le Top 10.

Achille Nebout interrogé par Bertrand Queneutte Copier

Prochaine étape : de Lorient, en bretagne, jusqu'à Fécamp, en Normandie (490 miles). Départ ce dimanche 29 août. Les marins longeront les côtes bretonnes et du Cotentin, ils se frotteront notamment au plateau de Rochebonne.