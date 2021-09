Solitaire du Figaro 2021 : Achille Nebout troisième de la seconde étape

Achille Nebout a terminé troisième de la seconde étape de la Solitaire du Figaro ce mercredi entre Lorient et Fécamp. C'est une belle performance pour le jeune skipper héraultais.

Le Montpelliérain Achille Nebout a terminé troisième de la seconde étape de la Solitaire du Figaro entre Lorient et Fécamp en Normandie. Le navigateur a posé pied a terre en milieu de matinée, peu avant 10 heures, ce mercredi 1er septembre. Il a mis deux jours et un peu plus de 19 heures pour franchir la ligne d'arrivée. À 31 ans, Achille Nebout participe à sa troisième Solitaire du Figaro.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix