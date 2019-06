Solitaire du Figaro 3e étape : en Angleterre, trois échappés dans la brume, parcours réduit

Roscoff, France

Au bout de la nuit, ils savent qu'ils ont réussi quelque chose de fou. Trois des skippers de la Solitaire du Figaro ont réussi lundi 17 juin à fausser compagnie à toute la flotte. Dans les courants d'Aurigny, certains ont fait du surplace des heures durant. Bye-Bye, so long, farewell, il y a fort à parier qu'ils ne les revoient pas avant Roscoff.

3 échappés depuis Aurigny

D'ici là, l'écart créé avec les leaders du classement général sera-t-il de nature à changer les choses pour la victoire finale ? Le chemin est encore trop long pour le dire, mais on sent que dans la tête, ce matin, ils y croient, ou plutôt, ils essaient de ne pas trop y croire.

Paroles des trois premiers à la marque Hand Deeps

Alexis Loison (région Normandie) est passé à 5h16 (HF) à la bouée Hand Deeps : "On va quand même vers des endroits où ils annoncent des transitions, du vent faible et des forts courants, donc rien n'est fait, quoi. J'essaie de ne pas trop penser à la suite !"

Anthony Marchand (Groupe Royer) 2e à 6h02 : "J'ai jamais vu ça, c'est sûr. Il fallait bien passer Aurigny, mais on ne revenait pas de nulle part, on était déjà devant. Mais là c'est la cerise sur le gâteau, ça fait plaisir, mais il faut pas trop penser au classement général. Il faut essayer de bien se bagarrer avec les copains, et essayer de faire un podium d'étape, ça c'est possible je pense".

Gildas Mahé (Breizh Cola, Equi'thé) 3e à 6h21 : "C'est quand même un sacré chamboulement cette histoire. Il faut rester zen, parce que les trois qui sont là, ils ont pris un plomb dans la première étape, alors ça peut aller dans tous les sens. Tout peut se jouer là, même si on conserve de l'avance, ça peut se jouer entre nous, donc il faut rester concentré, et bien naviguer".

Le temps brumeux des côtes anglaises © Radio France - Benjamin Bourgine

Un abandon, et le parcours réduit

Tanguy Le Turquais, après son dés-échouement hier sur les rochers d'Aurigny a finalement choisi d'abandonner et de faire route vers Roscoff pour vérifier sa quille et l'un des safrans.

La direction de course elle préfère limiter la casse, et a choisi de réduire le parcours à l'île d'Ouessant. Les marins devront enrouler les phares du Nividic et de la Jument, à l'ouest de l'île, avant de revenir sur Roscoff.