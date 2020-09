Solitaire du Figaro : Armel Le Cléac'h vainqueur après l'annulation de la dernière étape à Saint-Nazaire

À cause du manque de vent, la dernière étape de la Solitaire du Figaro dont le départ devait être donné de Saint-Nazaire, ce samedi soir, a été annulée. Le Breton Armel Le Cléac'h remporte donc cette nouvelle édition.

Drôle de fin de course pour la Solitaire du Figaro. À cause du manque de vent à Saint-Nazaire, la quatrième et dernière étape de la Solitaire du Figaro a tout simplement été annulée, ce samedi soir. A 20h12, heure limite pour que le départ des skippers soit donné, il n'y avait toujours pas suffisamment de vent. C'est donc le premier du classement général après les trois premières étapes, Armel Le Cléac'h, qui remporte cette 51e édition. Le navigateur nantais, Adrien Hardy termine, lui, au pied du podium pour 11 petites minutes.

C'est la troisième victoire pour le Breton de l'équipe Banque Populaire, après ses succès en 2003 et 2010. À 43 ans, il rejoint le club très fermé des 5 navigateurs à avoir gagné trois fois la course. Le "Chacal" ne cache pas sa joie : "Gagner cette troisième Solitaire était l’objectif que je recherchais depuis deux ans donc c’est génial. Je suis content de rejoindre ce petit club fermé. C’est ma douzième participation, j’ai commencé ma première Solitaire il y a vingt ans, il y a eu du chemin parcouru depuis, je n’ai pas gagné tous les ans, il y a eu 2003, 2010 et 2020, il a fallu être patient pour aller chercher cette troisième étoile."