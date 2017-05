Solitaire du Figaro : Charlie Dalin veut "partir avec le Graal"

Sur le podium depuis trois ans, le Havrais, qui estime avoir encore progressé, ne vise rien d'autre que la victoire sur une édition 2017 qui sera sa dernière avant de se lancer dans l'aventure du Vendée Globe.

France Bleu : Vous estimez être prêt ?

Charlie Dalin : Oui, je suis prêt, le bateau aussi. Je navigue depuis mi-janvier pour ce grand rende-zous avec beaucoup d'entraînements en Bretagne et trois régates de pré-saison. J'en ai gagné deux sur trois (ndlr : Solo Normandie et Solo Concarneau). Je pense que je suis prêt pour cette sixième participation.

Vous êtes un habitué du podium, reste à monter sur la plus haute marche ?

Le podium c'est super. J'y suis depuis l'édition 2014. Je fais 3ème en 2014, 2ème en 2015, 2ème encore l'an dernier à 5mn30 du premier (ndlr : Yoann Richomme). La place qui me manque aujourd'hui c'est clairement la première mais ce n'est pas la plus simple à atteindre. J'ai tout mis en oeuvre cet hiver pour pouvoir atteindre cet objectif. Après, ça reste du sport, on verra ce qui se passe sur l'eau.

Charlie Dalin lors du briefing à Bordeaux. - ©AlexisCourcoux

Ces cinq minutes vous restent en travers de la gorge ?

Oui, c'est sûr que cinq minutes après neuf jours de course cumulés, c'est très peu, c'est une chanson, c'est le temps d'attendre un tramway ou un bus...C'est ma dernière année chez Macif et l'objectif c'est de terminer sur une bonne note et d'arriver à partir avec le Graal.

Médiatiquement on parle beaucoup du duel Beyou - Eliès pour une quatrième victoire, ça peut vous aider ?

Non, je ne vois pas ça comme ça. C'est sûr qu'on parle de deux coureurs très bons sur le circuit car ils ont chacun trois victoires. C'est énorme. Je pense avoir beaucoup progressé, je les ai déjà battus, j'ai mon mot à dire et je compte bien être avec eux aux avant-postes.

J'ai eu un déclic sur cette Solo Concarneau 2016. J'avais besoin de cette victoire pour me prouver que j'étais capable de gagner. Je pense être prêt aujourd'hui, au niveau de l’expérience et du mental, pour aller chercher cette édition 2017.

Dans quels domaines pensez-vous avoir le plus progressé ?

J'ai fait ma première victoire en solitaire sur le circuit il y a un petit plus d'un an à la Solo Concarneau. Depuis, j'en ai remporté cinq ou six. J'ai eu un déclic sur cette Solo Concarneau 2016. J'avais besoin de cette victoire pour me prouver que j'étais capable de gagner. Je pense être prêt aujourd'hui, au niveau de l’expérience et du mental, pour aller chercher cette édition 2017.

Votre avis sur le parcours de cette 48ème Solitaire ?

Ce que j'aime bien sur le papier, ce sont ces deux premières étapes. Pour moi, la première peut être celle de tous les dangers ou de toutes les opportunités. Il y a beaucoup d'endroits qu'on appelle des passages à niveau où il peut y avoir des gros écarts et l'arrivée à Gijon peut aussi créer de gros écarts. Donc ce sera important d'être dans le bon paquet là-bas. La deuxième étape est aussi très longue, plus de 500 milles. La troisième étape sera un sprint de 24 heures. C'était déjà le cas en 2016 et je n'avais pas dormi même pas une sieste de cinq minutes. Après il restera une longue étape donc la gestion de la récupération et du sommeil à terre va être cruciale pour l'emporter à Dieppe.

Charlie Dalin espère que sa sixième participation sera la bonne. © Radio France - Justine Hamon

C'est d'abord une course de régularité ?

Je la vois plutôt comme une course à élimination. Les trois premières étapes sont comme des qualifications avant la finale entre Concarneau et Dieppe. A chaque étape, une partie des coureurs sera trop loin et ne pourra plus prétendre à la victoire. L'objectif c'est d'être à moins d'une demi-heure, quarante-cinq minutes maximum, du premier au départ de la quatrième étape.

Est-ce que vous allez continuer sur le circuit Figaro ?

C'est un très beau circuit avec des bateaux simples, peu onéreux. Ca permet de passer beaucoup de temps sur l'eau et d'augmenter son niveau. Mon objectif c'est de passer en IMOCA et d'être au départ du Vendée Globe 2020. Je pense que je referai du Figaro à l'avenir mais je considère cette année 2016 comme ma dernière avant un moment. L'objectif c'est de trouver un sponsor pour m'aligner au départ de cette course qui me fait rêver.