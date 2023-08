Solitaire du Figaro : deux skippers normands parmi les 33 concurrents de la course de voiliers

"Le match entre nous deux va être sympa en plus de tous les autres concurrents." Le Cherbourgeois Alexis Loison connaît bien la Solitaire du Figaro. Il a participé à dix-sept des 54 éditions organisées. Cette année, il envisage le départ, depuis le port de Caen, avec une pensée pour son concurrent normand Guillaume Pirouelle.

Les deux skippers se connaissent bien. Le premier prend le départ avec son voilier blanc et rouge aux couleurs du Groupe Réel, l'autre plus normand que jamais sur son bateau noir et rouge représentant la Région Normandie. Deux hommes, deux profils mais un objectif : boucler les trois étapes de cette course le plus rapidement possible.

Alexis Loison veut miser sur son expérience. L'Havrais Guillaume Pirouelle joue la carte de la motivation. Il en est à sa deuxième participation. En tant que bizuth en 2022, il avait décroché la deuxième place, là, il vise la victoire.

Une course difficile et piégeuse

"C'est une course qui est très complexe dans laquelle il y a beaucoup de pièges", indique Guillaume Pirouelle, en pleine préparation de son bateau. Des difficultés marquaient tout au long des trois étapes de la course. "On joue entre le large et le côtier. Le côtier où il peut y avoir beaucoup d'effets de courant et de vent", précise le skipper élevé au Havre.

Alexis Loison veut profiter des spécificités de la course pour prendre l'avantage. "Dans cette Solitaire du Figaro, celui qui gagne ce n'est pas celui qui ne fait pas d'erreurs, c'est celui qui en fait le moins, sourit le Cherbourgeois. Je pense que l'expérience aide dans ces circonstances. On apprend à connaître ses limites avec le temps."

Des limites mentales et physiques. Les skippers dorment très peu durant les étapes, une à deux heures par tranche de 24 h. Il faut donc garder assez de force pour faire les bons choix. "Là, plus les jours vont arriver, plus on va se concentrer sur la stratégie à adopter", confie Alexis Loison.

Les deux Normands seront visibles lors de la parade d'avant départ, dimanche, sur le canal entre Caen et Ouistreham. Le départ sera donné depuis la ville côtière à 13 h.