Solitaire du Figaro - Fabien Delahaye : "une course que j'aimerais cocher sur le palmarès"

Le Normand Fabien Delahaye participe à partir de ce dimanche à sa neuvième Solitaire du Figaro avec l'intention de briller au général même s'il est conscient que tout est possible sur une cette course si exigeante et parfois si imprévisible.

A 37 ans et dix ans après avoir grimpé sur le podium, Fabien Delahaye participe à partir de ce dimanche à sa neuvième Solitaire du Figaro.

"Les envies sont claires. Elles sont de performer le mieux possible sur cette course. On est 34 marins au départ. J'ai eu la chance de faire un podium sur cette solitaire en 2011, d'avoir fini 4e (2012) et 6e (2020). C'est une course que j'aimerais cocher sur le palmarès, ça c'est sûr. C'est une grosse envie. Maintenant, la solitaire, on sait ce que c'est. C'est une course très dure au temps. On ne peut pas se permettre de rater une étape. Ça va être une course à élimination. Il va falloir être solide pendant un mois."

Fabien Delahaye s'est totalement remis de la chute qui lui avait fait abandonner la Solo Guy Cotten. ("Deux jours après j'étais remis, il n'y avait pas de soucis") . Il arrive bien préparé après avoir activement participé au circuit Figaro pour la troisième saison.

Je reste sur une belle solitaire l'année dernière (6e) qui m'apporte de la confiance pour cette édition 2021.

"Cette année on a beaucoup navigué. On a commencé en mars par la Solo Maître Coq (10e), on a enchaîné sur la transat en double, le Tour de Bretagne (3e), la Solo Concarneau.... Il y a eu pas mal de navigation sur le Figaro cette année plutôt en double. Tout cela nous a permis de connaître encore un peu mieux le bateau et plus de connaissance que ce que l'on avait l'année dernière. Et je reste sur une belle solitaire l'année dernière (6e) qui m'apporte de la confiance pour cette édition 2021."

On a une partie navigation en Manche. C'est toujours un plaisir de revenir naviguer dans les eaux où j'ai appris à naviguer.

Les quatre étapes offrent un parcours de 2500 miles qui alternera entre navigation au large et passages côtiers. Elles amèneront les skippers à Fécamp (arrivée de la 2e étape et départ de la 3e) et dans les eaux de la Manche.

"Cela fait plaisir. Un peu comme tous les ans, on a une partie navigation en Manche. C'est toujours un plaisir de revenir naviguer dans les eaux où j'ai appris à naviguer. On sait que ce sont des coins dangereux, piègeux avec beaucoup de courant et des renverses de marée, le trafic maritime... c'est délicat dans ces coins de navigation.

La solitaire va alterner du hauturier côté Atlantique et mer d'Irlande et du côtier le long des côtes anglaises, françaises et irlandaises avec particulièrement cette étape en Manche. C'est un parcours vraiment complet."