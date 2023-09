Solitaire du Figaro - Guillaume Pirouelle : "La fin de trois belles années dont j'aurai bien profitées"

L'arrivée de la 2e étape de la Solitaire du Figaro en Baie de Morlaix a été un véritable calvaire pour Guillaume Pirouelle. Comme de nombreux marins, le skipper du bateau de la Région Normandie a été littéralement scotché dans la pétole. Et c'est avec quinze heures de retard et une glissade au général que l'étape s'est terminée pour le marin normand de 29 ans. A terre, il lui a fallu depuis vendredi récupérer et accepter la désillusion.

"J'essaie de passer à autre chose et de rapidement me reconcentrer sur la troisième et dernière étape. Mais c'est sûr qu'elle est un peu difficile à digérer, explique Guillaume Pirouelle avant de poursuivre.

"On passe par beaucoup d'émotions assez différentes durant la course parce que, au début de l'étape, j'étais dans les premiers, donc tout se passait très bien. On avait beaucoup d'avance sur quelques favoris en plus. Et puis il y a eu plusieurs retournements de situation. Je suis passé de beaucoup d'avance à beaucoup de retard. Après je suis revenu. On a les conditions météo font que la flotte se regroupe et se réinstalle tout au long de l'étape. Et puis finalement, cette arrivée où les premiers réussissent à passer la ligne et moi je reste bloqué pendant toute la nuit, donc pas de vent donc c'est assez rare quand même ces situations. Et comme c'est une course au temps, je perds beaucoup de temps. Donc maintenant le général n'est plus accessible. Je suis donc forcément très très déçu parce que c'est très loin des objectifs que j'avais. Voilà, maintenant c'est comme ça, donc il faut trouver de nouveaux objectifs et je pense que cette étape trois, c'est un bon objectif quand même.

"Ca fait partie du sport, mais c'est un peu dur quand on se demande pourquoi ça tombe sur nous."

Après, ça dépend un peu des personnalités, mais on passe par différents types d'émotions. On a de la colère, on ne comprend pas l'incompréhension et puis on se résigne à un moment, c'est comme ça. Et puis après, il faut juste passer la ligne pour pour en terminer, puis se reposer et passer à autre chose. Ce sont des conditions très aléatoires. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte après, ça fait partie du sport, mais c'est un peu dur quand on se demande pourquoi ça tombe sur nous."

Guillaume Pirouelle avait déjà été malheureux lors de la première étape après avoir été en tête de la flotte.

"On est dans des conditions d'été où parfois les conditions sont assez capricieuses. Et là, clairement, on est dans une situation anticyclonique sur la France où ça bloque un peu tout et il n'y a pas de. Il n'y a pas trop de vent. C'est un peu incertain donc vu qu'on est sur des étapes longue de quatre jours, ça fait qu'on car on est le schéma météo sur la fin de l'étape est très incertain. Et voilà, ça, ça fait des situations un peu compliquée comme ça."

"C'est une course que je rêve de gagner. On verra ici si je peux revenir"

La 3e et dernière étape va s'élancer ce dimanche à 14h pour rallier Piriac-sur-Mer. Si Guillaume Pirouelle a fait une croix sur le général (Il est désormais 16e à un peu plus de 14h et 53mn du leader Basile Bourgnon) , le skipper normand cherchera de nouveau à performer en tête de la course avec plus de réussite même si les conditions météos seront de nouveau aléatoires.

"Je vais tout faire pour être aux avant postes. Et puis prendre du plaisir pour gommer un peu cette deuxième étape très difficile. Du plaisir, j'en ai eu parce que j'ai été vraiment dans le coup à chaque fois lors des deux premières étapes. Je passe la moitié de la première en tête. La deuxième étape, je suis dans les premiers pendant toute la première moitié de l'étape, donc j'ai été dans le coup. Après, voilà, il a manqué un peu de réussite et voilà, c'est comme ça. Ce sera pas pour cette année la Solitaire et il faudra revenir.

C'est sûr que c'est une course que je rêve de gagner maintenant, donc. On verra ici si je peux revenir, si j'ai l'opportunité de revenir un moment sur cette course."

"C'est la fin d'un chapitre. Mais en tout cas, c'était trois belles années et j'en aurai bien profité."

Guillaume Pirouelle sera d'autant plus revanchard que cette troisième et dernière étape de la Solitaire du Figaro sera sa dernière course à la barre du bateau de la Région Normandie

***"*C'est pour ça que j'avais aussi à cœur de bien faire après ma deuxième place l'année dernière. Voilà, ce n'est pas grave, Il y a quand même eux de très belles saisons sur ce bateau. Et oui, je suis un peu un peu triste de partir sur ma dernière étape parce que ça fait maintenant trois ans que je navigue sur ce bateau, que je prends beaucoup de plaisir. Et voilà, c'est la fin d'un chapitre. Mais en tout cas, c'était trois belles années et j'en aurai bien profitées. Donc la place aux suivants. "