PHOTOS : au coeur de la flotte dans la première étape de la Solitaire du Figaro entre Pauillac et Gijon

Une parcours raccourci avant même le départ en raison de la météo, des creux de 3 à 4 mètres, beaucoup de grains. La première étape de la Solitaire du Figaro entre Pauillac et Gijon en Espagne n'a pas épargné les 43 marins. Il y a eu 5 abandons déjà. Récit de l'intérieur.

Nicolas Lunven remporte donc la première étape de la Solitaire du Figaro entre Pauillac et Gijon en Espagne. Le skipper de Generali a franchi la ligne d’arrivée peu après minuit. Dans le port des Asturies, il devance le Nantais Adrien Hardy de 13 minutes et Sébastien Simon de 28 minutes. C'est une première pour le Vannetais qui avait remporté la course à la voile en 2009 mais qui courait après une victoire d’étape depuis 2007 et sa première participation.

Cinq abandons et des conditions de mer dantesques

Avec des conditions météo musclées, il y a eu déjà beaucoup de casse. Cinq bateaux ont abandonné dont Erwan Tabarly l'un des favoris, obligé de se détourner vers les Sables d'Olonne.

Notre envoyé spécial Arnaud Carré a vécu cette première étape de l'intérieur dans l'un des bateaux de l'organisation. Il retient d'abord ce départ de Pauillac retardé de deux heures faute de vent. Puis la remontée de l'Estuaire de la Gironde, le phare de Cordouan au coucher du soleil.. Et surtout à partir de lundi à la mi-journée, le vent que se renforce, le sentiment d'être "dans une machine à laver géante" avec des paquets de mer pris dans la figure durant une vingtaine d'heures, et le sentiment que "jamais, ça ne va s'arrêter". Arnaud Carré gardera aussi l'image des dauphins qui accompagne le bateau au lever du soleil.

Arnaud Carré raconte ses 55 heures en mer sur la 1ère étape de la Solitaire du Figaro Copier

EN PHOTOS : les paysages de la première étape de la Solitaire du Figaro entre Pauillac et Gijon

Gijon et sa baie © Radio France - Arnaud Carré

Le parcours de la Solitaire du Figaro affiché dans le port de Gijon © Radio France - Arnaud Carré

Le lever du jour à Gijon © Radio France - Arnaud Carré

La dune du Pyla en vue pour la flotte de la @LaSolitaire2017 #FBsport pic.twitter.com/zDsrZNGcmZ — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) June 5, 2017

Photos de nos envoyés spéciaux sur les bateaux de la direction de course de @LaSolitaire2017 lors du passage de #Cordouan . pic.twitter.com/6tlRCSW0pY — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) June 4, 2017

Chose vue sur l'estuaire de la Gironde #SolitaireUrgo pic.twitter.com/wbI7t5og1d — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) June 4, 2017

La Solitaire du Figaro repart de Gijon samedi. Direction Concarneau en Bretagne pour la deuxième étape.