La Rochefortaise Violette Dorange au départ de la Solitaire du Figaro... avant le Vendée Globe en 2024

Le départ de la 53e édition de la Solitaire du Figaro, grand rendez-vous de la saison pour les marins du circuit Figaro, sera donné ce dimanche 21 août (15h) au large de Saint-Michel-Chef-Chef en Loire-Atlantique. Trois étapes sont au programme avec quatre nuits consécutives en mer pour chaque étape. Les Solitaires n’auront que trois nuits à terre pour dormir et préparer le bateau avant d’attaquer l’étape suivante.

Parmi les 34 marins engagés cette année, cinq femmes, dont Violette Dorange. A 21 ans, la Rochefortaise va disputera sa 3e Solitaire du Figaro. Avant de voir plus gros et plus grand. La Charentaise-maritime naviguera ensuite sur des 60 pieds Imoca avec en point de mire : le Vendée Globe 2024. Un immense défi, mais Violette Dorange se sent de taille. Entretien.

Je vise le Top 15, mais l'objectif c'est vraiment de me sentir bien dans mon bateau

France Bleu La Rochelle : La préparation a été intense avant cette Solitaire du Figaro que vous abordez avec quelle ambition ?

Oui, la préparation a duré toute l'année. C'est vraiment la course de la saison la plus importante et ça a été plusieurs semaines d'entraînement et quatre courses de préparation, il y a aussi celle du bateau. Cette année, l'ambition c'est d'être dans le Top 15. Mais le résultat ne veut pas dire grand-chose. Parfois, on a mal navigué, mais on a eu beaucoup de chance et inversement. Mon objectif, c'est vraiment de me sentir bien dans mon bateau. Cette année, je veux tenter plus de petits coups stratégiques, peut-être un peu moins suivre et faire ma route à certains moments, montrer tout ce que j'ai appris cette année et sentir que j'ai bien navigué en fait. Le résultat pur et dur n'est pas si important que ça.

Malgré votre jeune âge (21 ans, le 17 avril dernier), vous accumulez de l'expérience sur la Solitaire.

Oui, c'est ma troisième participation. La première, c'était en 2020, année un peu compliquée avec le Covid. J'ai eu le bateau juste en février, donc c'est assez rapide. La deuxième année, ça c'est plutôt bien passé. Je voulais faire Top 20 et j'ai fait 19e. En plus, j'ai eu un problème de safran, j'ai tapé un OFNI qui a cassé mon safran pendant la course. Ces deux premières éditions étaient un peu difficiles, mais cette année, je me sens vraiment plus à l'aise sur mon bateau et j'ai un peu plus de vitesse que les années précédentes, donc j'espère que je vais pouvoir montrer tout ça en mer.

Le rythme est hyper-élevé sur la Solitaire, on n'a pas trop le temps de dormir en mer

La Solitaire du Figaro 2022, c'est trois grosses étapes, quatre nuits en mer, trois jours à terre. Bref, ça va être physique ?

C'est clair, ça va être costaud, c'est trois grosses étapes. On va jusqu'en Angleterre, autour de l'île de Skokholm, qu'aucun concurrent ne connait. Ca va être assez marrant d'aller jusque-là. Après, on va jusqu'à La Corogne en Espagne, une étape autour des îles Anglo-Normandes, ça va être vraiment chouette, des gros parcours. C'est la particularité de la Solitaire du Figaro, le rythme est hyper-élevé, on n'a pas trop le temps de dormir en mer, il faut dormir le moins possible et après on n'a que trois jours de repos à terre. La première journée, on ne fait que dormir, la deuxième et la troisième, on reprépare le bateau et la stratégie. En fait, c'est un rythme hyper-élevé et ça va être trop chouette. Moi je garde un bon souvenir de l'année dernière où pendant un mois, on est un peu dans une bulle, on est dans l'émulation de la course et on a un objectif clair tous les jours.

Royan accueillera l'arrivée de la 2e étape (à partir du 1er septembre) Vous serez presqu'à la maison !

C'est clair ! Royan, c'est vraiment à 20 minutes de chez moi. Je suis trop contente que la Solitaire s'arrête cette année en Charente-Maritime. Ca va être l'occasion de voir ma famille qui va pouvoir venir sur le départ. C'est vraiment chouette.

Violette Dorange lors de la Solitaire du Figaro 2021 © Maxppp - Guillaume SALIGOT / OUEST-FRANCE

Quand on arrive sur un Imoca, tout est en double

L'avenir, c'est maintenant. Vous avez commencé à naviguer sur des 60 pieds ?

Oui, j'ai commencé les entraînements avec Jean Le Cam. En fait, je vais récupérer son bateau après la Route du Rhum et faire le convoyage retour sur le bateau. C'est un gros projet qui se prépare. Là, on est en recherche de partenaires depuis une bonne année pour le Vendée Globe 2024. L'idée, c'est vraiment de se préparer, faire toutes les courses, c'est un gros, gros projet. Le Vendée Globe, c'est en 2024, mais au final, le projet commence tout de suite après la Solitaire du Figaro, donc c'est vraiment d'actualité.

Quelles sensations a-t-on lorsqu'on en est à la barre d'un Imoca ?

Au début, c'est assez impressionnant, parce que je suis vraiment très habituée à mon petit Figaro de 10 mètres. Ca fait trois ans que je suis dessus et je suis habituée à cette taille-là, et quand on arrive sur un Imoca, tout est en double. Les voiles, le bateau et forcément chaque erreur peut coûter très cher parce que ce n'est plus juste la force des bras qui va pouvoir régler le problème. Il faut être astucieux et trouver des solutions si on a un problème, donc c'est assez impressionnant au début, mais d'un autre côté, c'est aussi excitant de pouvoir se dire "je vais apprendre à gérer cette grosse machine pour pouvoir faire le tour du monde". C'est incroyable en fait.

C'est plus qu'un rêve, c'est un objectif

Et justement, le Vendée Globe, c'est un rêve d'enfant pour vous ?

Pas pour tous les navigateurs, mais pour le milieu de la course au large, c'est vraiment le Graal. Pour moi, c'est un rêve. Depuis toute petite, je suis le Vendée Globe. J'étais assez proche de Jean-Pierre Dick. Mon père a fait une étude avec lui. La veille du départ, je matossais ses sacs dans le bateau ou je passais la balayette. A chaque départ du Vendée Globe, je disais : "je le ferai plus tard quand je serai grande" en rigolant. Et là, ça devient concret. Je commence à savoir quel bateau j'aurai, avec quelles personnes je vais travailler pour ce projet. J'ai vraiment envie. C'est plus qu'un rêve, c'est un objectif.

Vous recherchez donc encore des partenaires pour ce projet Vendée Globe ?

Oui, je cherche encore les partenaires, j'ai déjà une bonne base, on a des pistes. Mais là, on est toujours à la recherche du partenaire-titre ou des deux partenaires co-titres pour le Vendée Globe.

Que va-t-il se passer entre la fin de la Solitaire du Figaro et le Vendée Globe en 2024 ?

Le projet est assez intéressant parce qu'en 2023, il y aura la Transat Jacques-Vabre. Il y aura quatre courses avec des belles étapes. Et comme je vous disais, il y a le convoyage retour de la Route du Rhum à la fin de l'année. Ca va être ma première grosse nav' pendant plusieurs jours sur Imoca. J'ai vraiment trop hâte.

La Solitaire du Figaro 2022

Etape 1 - 21 août (15h) Nantes / Port-la-Forêt

Après cinq jours de festivités, au pied du pont Anne de Bretagne, la flotte remontera la Loire, le temps d’une parade populaire, pour rejoindre les eaux de l’Estuaire et prendre le départ, ce dimanche 21 août, de la première étape en direction de Port-La-Forêt (Finistère).

Etape 2 - 28 août (13h) : Port-la-Forêt / Royan

Les solitaires mettront les voiles, dimanche 28 août pour rejoindre Royan en passant par les îles Anglo-Normandes et la côte britannique avant de rejoindre l’embouchure de la Gironde. Arrivée en Charente-Maritime le 1er septembre.

Etape 3 - 4 septembre (12h) : Royan / Saint-Nazaire

La troisième et dernière étape s’élancera de Royan le 4 septembre à travers le golfe de Gascogne, via un grand détour par La Corogne en Galice. Ce parcours hauturier promet de faire la part belle aux connaissances météo et à l’analyse et aux options stratégiques. Dénouement final à Saint-Nazaire où les festivités se dérouleront du 7 au 11 septembre.