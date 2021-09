Solitaire du Figaro : le départ de la 3e étape à Fécamp ce dimanche

Des vents changeants, des courants et un fort trafic maritime : voilà ce qui attend les 34 skippers de la Solitaire du Figaro pour cette 3e et avant-dernière étape entre Fécamp et la baie de Morlaix. Le Rouennais Fabien Delahaye, engagé sur sa 9e Solitaire, connaît bien la Manche et il assure que cette étape sera intense et propice aux stratégies.

Peu de moments de repos

"Quand on a le champ libre comme une traversée de golfe de Gascogne sur cette première étape par exemple, on sait qu'on va rencontrer peu de bateaux, on aura plus de champ pour se reposer, on jouera plus avec les phénomènes météo globaux", explique Fabien Delahaye, "là, on est plus soumis à des vents changeants, à des renverses de courant, à du trafic maritime donc c'est plus difficile de vivre à bord, de se reposer, de s'octroyer des moments de repos".

Pour le moment, Fabien Delahaye est 7e au classement général, juste derrière un autre Normand, Alexis Loison, 6e. En tête, le gagnant de la 2e étape, Pierre Quiroga.

Une escale à Fécamp, une première dans l'histoire de la Solitaire

Un village étape a donc été installé pour l'occasion sur le quai Vauban, jusqu'à ce dimanche et le départ des skippers. Et certains visiteurs ont fait de la route pour venir admirer les voiliers. "C'est l'évidence, première fois que la Solitaire du Figaro fait escale à Fécamp, étant né à Doudeville, je pouvais pas rater ça !", assure Thierry, venu de la région parisienne mais normand d'origine. "Dans le pays de Caux", ajoute-t-il, "il y a des gens qui sont plus terre et d'autres qui sont plus mer, moi je suis archi mer !"

Il y a aussi des visiteurs locaux, comme Olivia et sa famille, pour qui "c'était l'occasion de faire un tour, de voir un peu ça de près parce que normalement, on les voit aux infos". Elle a pu assister, de loin covid oblige, à la préparation des skippers amarrés au ponton. Ils partiront à midi précise ce dimanche direction la baie de Morlaix, mais avec un passage le long des côtes anglaises, avant une dernière étape entre le nord du Finistère et Saint-Nazaire.