Solitaire du Figaro : le breton Martin le Pape abandonne la deuxième étape

Son voilier a des problèmes d'étanchéité au niveau des trappes de foils : Martin le Pape, le skipper de Macif 2017, a abandonné ce mardi 11 juin à 4h du matin la 2e étape de la Solitaire du Figaro. Parti dimanche de Kinsale avec le reste des concurrents, le finistérien naviguait le long des côtes anglaises en direction de l'île de Wight.

Réparer le bateau pour la troisième étape

Martin le Pape fait désormais route vers Roscoff, qu'il devrait atteindre à la mi-journée, indique son équipe. Objectif : réparer ce problème technique, et prendre le départ de la troisième étape. "C’est dommage car il faisait une magnifique course et que le classement général s’envole avec cet incident technique, regrette Jean-Bernard Le Boucher, Directeur des Activités Mer du groupe Macif. Nous soutenons pleinement Martin, qui privilégie la sécurité et la prudence".

La troisième étape de la solitaire du Figaro partira de Roscoff, pour revenir à Roscoff après une boucle très technique, qui passera par la Mer d'Iroise, le phare Ar Men, les côtes anglaises, et la piégeuse baie du Mont Saint-Michel et ses puissantes marées, surtout en cas de pétole.