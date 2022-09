Solitaire du Figaro : le Montpelliérain Achille Nebout s'offre un premier podium

Au terme de la troisième et dernière étape, menant à Saint-Nazaire, le navigateur Achille Nebout s'est offert un premier podium sur la Solitaire du Figaro. Pour sa quatrième et dernière participation à cette prestigieuse compétition, le Montpelliérain monte sur la troisième marche.

Un podium, avant de mettre les voiles ! A 32 ans, Achille Nebout souhaitait "finir sur une bonne note" à l'occasion de sa quatrième et dernière participation à la Solitaire du Figaro. Le pari est donc réussi.

Ce mercredi, l'ingénieur montpelliérain s'est en effet adjugé la septième place, lors la troisième et dernière manche de la 53e édition, ce qui lui a permis de conserver la troisième position au général, acquise à l'issue de la deuxième étape.

Après 10 jours, 21 heures et un peu plus de 55 minutes de course, entre Saint-Michel-Chef-Chef et Saint-Nazaire, sur la façade atlantique, son rêve est devenu réalité, lui qui nous avait confié vouloir "rentrer dans les dix", au minimum, et qui nous indiquait qu'au delà du top 5, ce serait "fabuleux".

Le marin héraultais, devancé par Tom Laperche, vainqueur, et Guillaume Pirouelle, dauphin, va maintenant pouvoir se consacrer à de nouveaux projets, toujours en mer, qu'il devrait bientôt dévoiler.