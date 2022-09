Solitaire du Figaro : les 4 skippers Charentais-Maritimes avant la dernière étape

Pour cette 53ème édition de la Solitaire du Figaro, qui fait escale à Royan, ils sont 4 skippers de Charente-Maritime dans la course. Revue d'effectifs avant le départ pour la 3ème et dernière étape de cette course à la voile, ce dimanche à Royan. 700 miles pour terminer cette Solitaire direction Saint Nazaire via La Corogne en Espagne.

Violette Dorange (Devenir)

A 21 ans, la native de Rochefort Violette Dorange participe pour la 3ème fois à la Solitaire du Figaro. 30ème en 2020, 19ème en 2021, elle ambitionne d'être dans le Top 15. Son tableau de marche est bien dans son objectif. 7ème à l'issue de la 1ère étape, après l'arrivée de la deuxième étape ce jeudi à Royan elle est 10ème au général à 2h 20mn du leader Guillaume Pirouelle.

Cette troisième participation à cette course devrait être sa dernière. Violette Dorange a pour ambition de se lancer en Imoca avec comme but d'être au départ du Vendée Globe 2024.

Alexis Thomas (Charente-Maritime)

Bizuth en 2021 sur la Solitaire du Figaro, le rochelais Alexis Thomas avait terminé 18ème au général et second bizuth. En 2022, à la barre du voilier " La Charente-Maritime ", il s'est classé 23ème lors de la 1ère étape. 16ème de la deuxième étape à Royan, Alexis Thomas pointe désormais à la 18ème place du général à 3h 31mn du leader de la course.

Romen Richard (Passion Sante / Trans-forme)

1ère participation à la Solitaire du Figaro pour ce Franco-espagnol de 24 ans installé depuis sept ans à La Rochelle. Avant de prendre la barre d'un Figaro Bénéteau 3, Romen Richard a représenté la France aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2014 où il se classera 9ème et plus récemment il s'est aligné au départ du Tour de France à la Voile. Bizuth lors de cette Solitaire 2022, il se classe 30ème de la 1ère étape. Après l'arrivée à Royan, il remonte à la 26ème du classement général à 5h 48mn du 1er.

Robin Marais (Ma chance moi aussi)

Natif d'Auvergne Rhône-Alpes, Robin Marais est passé par le pôle France de Marseille avant de rejoindre La Rochelle. A 35 ans, 2022 est sa 4ème participation à la Solitaire du Figaro (2019 44ème, 2020 35ème et 2021 28ème) Pour la 1ère étape, à l'arrivée de Port la Forêt, il était 28ème, après la seconde à Royan il pointe à la 30ème position à 6h 57mn du leader de la course.

