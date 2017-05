Solitaire du Figaro : Marc Pouydebat a une frustration à effacer

Le kiné de Mérignac prendra dans un mois à Bordeaux le départ de sa deuxième Solitaire. En amateur un peu plus éclairé et déterminé à laisser cette fois-ci quelques concurrents derrière lui.

En 2015, il était resté "tanqué", bloqué par l'inversion de la marée, à quelques milles d'une ligne d'arrivée qu'il ne franchira jamais. Pour échouer à la dernière place du classement final.

"Si je n'y vais pas là, je n'irai plus jamais". C'est en septembre que Marc Pouydebat a pris la décision de retenter sa chance. D'abord parce que la Solitaire repartait de Bordeaux, ce qui simplifiait la logistique d'avant-course, ensuite parce qu'elle s'achevait de nouveau à Dieppe, là où il compte bien "boucler la boucle".

Marc Pouydebat en sait un peu plus sur les pièges de la Solitaire. - ©MarcPouydebat

Depuis l'automne, le Girondin a tenté de mieux gérer sa préparation. Il a évité les sorties "inutiles" au cœur de l'hiver, préférant soigner sa condition physique et partir à la recherche de partenaires tout en continuant à exercer sa profession. Pas simple. Le chiffre de 70 000 euros, qui lui éviterait de "taper" dans ses fonds propres, ne sera pas atteint.

Laisser le bonnet d'âne à un autre

"Il manque des sous c'est sûr. Je travaille, les journées ne sont pas à rallonge et je fonctionne par mail ce qui n'est pas le plus simple pour démarcher les gens. Il y a deux ans je n'avais quasiment rien, là j'ai un peu plus. Des partenaires, des petites aides de connaissances qui ont mis la main à la poche et même des patients qui m'ont aidé financièrement. Humainement, j'ai trouvé ça extraordinaire".

Ayant trouvé un remplaçant pour son cabinet, Marc Pouydebat est depuis le 1er avril entièrement focalisé sur la Solitaire entre entraînements en Vendée et le retour à la compétition. D'abord la Solo Concarneau (34ème) puis la semaine dernière aux Sables d'Olonne pour la Solo Maître Coq (37ème).

Départ de la maison ou presque pour le kiné de Mérignac. - ©MarcPouydebat

"On se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail, que je n'arriverai pas à accomplir d'ici le départ de la Solitaire mais c'est un super entraînement". Une répétition générale et aussi une première opportunité de s'étalonner face à des concurrents qu'il retrouvera au départ de Pauillac le 4 juin.

"Je suis revenu sur ce circuit Figaro car il y a deux ans j'avais compris certaines choses en fin de course. C'est ça que j'étais venu rechercher. J'ai retrouvé cette sensation d'être dans le gruppetto. Je ne joue plus tout seul dans mon coin, j'ai des concurrents à portée. Il y a un groupe de fond de classement avec qui on va se tirer la bourre pendant toute la Solitaire et c'est sympa parce que ce sont comme moi des amateurs".

Avec dans ses bagages, une Solitaire inachevée mais riche d'enseignement, Marc Pouydebat est résolu à laisser à quelqu'un d'autre le "bonnet d'âne" de cette édition 2017.