Solitaire du Figaro : Pauillac, première halte pour les skippers

Avant la grande parade qui verra la flotte des Figaristes arriver ce vendredi à Bordeaux, les bateaux se rassemblent à Pauillac d'où sera donné le 4 juin le départ de l'édition 2017.

Ils n'étaient que huit ce jeudi matin, sagement alignés le long des pontons d'un port de plaisance où on pouvait compter les curieux sur les doigts de la main. Parmi eux, le bateau de l'Anglais Alan Roberts qui a décidé de rejoindre le Médoc par la route pour s'économiser de la fatigue et a laissé le soin à Johan et deux de ses amis d'assurer le convoyage depuis le centre d'entraînement de Port La Forêt.

"Convoyage tranquille, pas trop de vent, raconte-t-il. On a essayé de naviguer 'safe' pour ne pas avoir de le moindre problème. La nuit a été calme, on est entré à six heures du matin. Au moins, ça ne bouchonnait pas dans le port, on était tout seuls. C'était pépère."

Johan a amarré le monocoque d'Alan Roberts dans le port médocain. © Radio France - Arnaud Carré

D'autres skippers ont choisi d'amener eux mêmes leur Figaro à Pauillac. Une sorte de dernière répétition avant le grand départ. Alexia Barrier, accompagné du préparateur de son bateau, est arrivée au lever du soleil, en provenance des Sables d'Olonne, et a remonté pour la première fois l'estuaire de la Gironde. "L'idée, c'était évidemment de ne rien casser. J'avais deux voiles à essayer, les conditions étaient parfaites. Une allure vraiment confortable et l'arrivée à l'aube dans l'estuaire avec les domaines viticoles était magique."

Alexia Barrier avait décidé d'arriver tôt à Pauillac. © Radio France - Arnaud Carré

Magique mais potentiellement piégeux. "J'étais heureuse d'être avec Julien mon préparateur qui connaît un peu. Faut gérer les bancs de sable, on a croisé quelques tankers et l'entrée dans le port de Pauillac, c'est assez rock'n roll. Beaucoup de courant et peu de marge de manœuvre. Heureusement qu'il n'y avait pas de vent."

La jeune femme dont ce sera la première solitaire a été rejointe par les autres skippers dont la grande majorité arrivait ce jeudi soir. Vendredi après-midi, après un briefing sécurité, il sera temps pour la flotte de lever le camp direction Bordeaux et la grande parade qui sera le premier temps fort de cette édition 2017.

