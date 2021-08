Solitaire du Figaro : protocole sanitaire, parcours, participants, ce qu'il faut savoir sur la 52e édition

La Solitaire du Figaro s'élancera de Saint-Nazaire ce dimanche 22 août. 34 skippers participent à cette 52e édition, ils feront escale à Lorient, Fécamp et dans la baie de Morlaix.

Ils vont parcourir près de 2.500 milles en mer, soit environ 4.000 km : 34 skippers prennent le départ ce dimanche de Saint-Nazaire pour la 52e édition de la Solitaire du Figaro, course au large, en solitaire et par étapes. Les concurrents feront escale à Lorient, Fécamp et dans la baie de Morlaix avant une arrivée prévue dans la cité portuaire de Loire-Atlantique le 16 septembre prochain. Protocole sanitaire, parcours, participants, animations : France Bleu fait le point.

Un parcours corsé

Pendant près de quatre semaines, les skippers vont naviguer dans le Golfe de Gascogne, jusqu'à l'Espagne, mais aussi le long des côtes bretonnes, normandes, anglaises, galloises et au sud de l'Irlande.

Étape 1 : Saint-Nazaire/Lorient (689 milles), l’étape la plus longue de cette édition - du 22 au 26 août

Saint-Nazaire/Lorient (689 milles), l’étape la plus longue de cette édition - du 22 au 26 août Étape 2 : Lorient/Fécamp (490 milles), l’étape la plus côtière du parcours - du 29 août au 1er septembre

Lorient/Fécamp (490 milles), l’étape la plus côtière du parcours - du 29 août au 1er septembre Étape 3 : Fécamp/Baie de Morlaix (624 milles), étape qui emmène les skippers le long des côtes anglaises jusqu’au large du Pays de Galles - du 5 au 9 septembre

Fécamp/Baie de Morlaix (624 milles), étape qui emmène les skippers le long des côtes anglaises jusqu’au large du Pays de Galles - du 5 au 9 septembre Étape 4 : Baie de Morlaix/Saint-Nazaire (685 milles), avec un passage vers le mythique phare du Fastnet au Sud de l’Irlande - du 12 au 16 septembre

Ces quatre étapes s'annoncent "particulièrement exigeantes", d'après les organisateurs. Le parcours de cette édition est corsé, "délicat techniquement et propice à de nombreux rebondissements".

Le parcours de la 52e édition de la Solitaire du Figaro - OC Sport-Pen Duick

34 skippers en lice

Sur cette 52 édition, 34 navigateurs prendront le départ dimanche à Saint-Nazaire, dont 12 bizuths. "Ce sera particulièrement intéressant car ça peut permettre à la relève de se montrer. Même si les cadors de la série sont là, cela devrait être très serré", analyse le directeur de course, Francis Le Goff. En effet, cinq anciens vainqueurs seront de la partie : Fabien Delahaye, Éric Peron, Alexis Loison, Gildas Mahé et Xavier Macaire.

La course comptera également cinq navigatrices et huit nationalités différentes seront représentées. D'ailleurs, ces marins se disputeront le Vivi Trophy, la récompense pour le meilleur skipper étranger. La liste complète des skippers engagés sur cette Solitaire du Figaro 2021 est à retrouver sur le site de la course.

Le protocole sanitaire

Pour accéder à l'ensemble des villages de la Solitaire, vous devrez obligatoirement présenter un pass sanitaire. Pour rappel, ce pass consiste en un schéma vaccinal complet, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures, ou un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de six mois.

Le port du masque est obligatoire en intérieur, mais aussi sur l'ensemble du village à Saint-Nazaire, lieu de départ et d'arrivée de la course.

De nombreuses animations

​Village de Saint-Nazaire

Le village de Saint-Nazaire est situé quai du commerce (près de la base-sous-marine). De nombreuses animations sont proposées : jeux, expérience virtuelle à 180°, découverte du territoire, simulateur de navigation, exposition… et même une tyrolienne géante. Dimanche, jour de départ, les skippers seront présentés sur la scène à 14h15. Le coup d'envoi de la première étape sera donné à 17h45.

Voici les horaires d'ouverture du village :

Jeudi 19, vendredi 20 août : 10h - 21h

Samedi 21 août : 10h - 22h

Dimanche 22 août : 10h - 19h

à lire aussi La Solitaire du Figaro : le village départ ouvre au public ce mercredi à Saint-Nazaire

Village de Lorient

Le village est situé à Lorient La base. La Cité de la voile Eric Tabarly et sa tyrolienne, tout comme le sous-marin Flore seront accessibles en continu. Il y aura également des baptêmes en miniJ ou en paddle gratuits, des expositions, des ateliers pour les enfants ou encore une séance de dédicaces des skippers de Lorient Grand Large.

Les navigateurs de la Solitaire arriveront entre le mercredi 25 et le jeudi 26 août à Lorient. Ils repartiront vers Fécamp le dimanche 29 (appareillage des bateaux à partir de 11h et départ à 14h).

Voici les horaires d'ouverture du village :

Mercredi 25, jeudi 26 août : 10h - 19h

Vendredi 27, samedi 28 août : 10h - 21h

Dimanche 29 août : 10h - 18h

Village de Fécamp

Le village est situé quai Vauban. Là encore, des animations sont proposées : sensibilisation aux déchets en mer, escalade maritime, jeux, manège, démonstration de Tonic Gym, concerts ou encore déambulation musicale. Les bateaux arriveront le mercredi 1er septembre et repartiront pour la troisième étape de course le dimanche 5 septembre.

Voici les horaires d'ouverture du village :

Mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3 septembre : 10h - 19h

Samedi 4 septembre : 10h - 21h

Dimanche 5 septembre : 10h - 16h

Village Baie de Morlaix

Le village est situé au port du Bloscon à Roscoff. Vous pourrez avoir accès à des expositions, des jeux d'adresse, des baptêmes de plongée, des initiations au paddle, ou encore des séances de sport en plein air et des concerts. Le dimanche 12 septembre, les skippers appareilleront dès 9h, le départ de l'ultime étape sera donné à 11h.

Voici les horaires d'ouverture du village :

Mercredi 8, jeudi 9 septembre : 10h - 19h

Vendredi 10 septembre : 10h - 19h30

Samedi 11 septembre : 10h - 21h

Dimanche 12 septembre : 8h - 16h

Arrivée à de Saint-Nazaire

Les concurrents de La Solitaire du Figaro reviendront à Saint-Nazaire pour l’arrivée de la dernière étape. Le village animation se tiendra du 15 septembre au 19 septembre 2021, toujours quai du commerce. La remise des prix aura lieu à 16h le samedi 18 septembre.

Le programme complet des animations est disponible sur le site de la Solitaire du Figaro.