Solitaire du Figaro, Roscoff attend l'arrivée de la 3e étape

Encore quelques bords le long du Nord Finistère, et ce sera la délivrance. Alexis Loison, Anthony Marchand et Gildas Mahé sont toujours les trois échappés de cette 3e manche au scénario dingue.

Brignogan-Plage, France

Iront-ils jusqu'au bout ? Oui, ils devraient truster les trois places du podium. Marchand, Mahé, Loison, dans cet ordre ou dans un autre, vont s'amarrer les premiers aux pontons du port du Bloscon à Roscoff. Mais que deviendra la classement général ? Mystère.

Tricoter au petit matin, ça fait les mains

Au petit matin, dans les cailloux depuis la côte des légendes, Gildas Mahé et Anthony Marchand confient qu'ils sont très fatigués, et que le dénouement leur fera du bien. Alexis Loison accuse un peu le coup d'avoir laissé les deux autres partir devant, mais il pense au général.

Le jeu à trois à Ouessant

Hier soir, autour de 22h30, le contournement de l'île d'Ouessant a été un pur bonheur de navigation, et un régal pour nos yeux ébahis. Trois marins à fond sous spi jusque sous le phare de la Jument, et là, spis affalés, mode "régate" enclenché, Marchand et Mahé ont légèrement croqué le lion normand Loison qui n'avait pas lâché la tête de course depuis la baie de Saint-Brieuc. Cruel mais fair-play.

Paroles du large

Anthony Marchand (Groupe Royer) : On est tous les trois des éclopés de la première étape, donc ça nous tient à cœur de récupérer quelques heures.

Gildas Mahé (Breizh Cola) : Elle est exigeante, la nuit, là. Dans les cailloux, je sentais justement un peu de fatigue. J'étais en train de me dire que je me ferais bien un plat, mais entre les virements de bord, les algues et les cailloux à éviter, j'ai pas le temps, et je sens que j'ai le ventre creux, un peu.

Alexis Loison (Région Normandie) : Si cette étape-là elle conditionne le général, je m'accroche pour pas mettre trop d'écart avec Anthony et Gildas et pour jouer la gagne à la prochaine étape !