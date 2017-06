Solitaire du Figaro : Simon Troel a pris rendez-vous

Ça fait quatre ans qu'il attendait ça. Revenir sur une course qui lui avait laissé un goût d'inachevé en 2013 en raison d'un départ raté. Motivé, peut-être plus qu'un autre, le Breton espère prouver qu'il a vraiment progressé.

"C'est une drogue ce truc, faut jamais commencer". Pour Simon Troel, l'abstinence a duré quatre longues années. Faute de sponsors, faute d'opportunité, il était resté à quai avant de sauter cette fois sur l'occasion et la proposition de Corentin Douguet (ndlr : 3ème en 2007 et 2010), dont il était le préparateur l'an dernier, de (re)prendre la barre.

Pendant quatre ans, Simon Troel n'est pas resté les doigts croisés. "J'étais là, j'ai continuer à naviguer en Figaro, je me sois bien entraîné tout l'hiver au Pôle Finistère de Port-la-Forêt. Il y a eu de très bonnes choses, explique-t-il au sujet des courses de pré-saison, mais ça n'a pas payé au niveau résultat par manque de métier. J'espère réussir à tout mettre dans l'ordre. Je suis bien meilleur qu'il y a quatre ans, aucun doute là-dessus."

Faire pire, ce n'est pas possible

Pour sa deuxième participation et sur un parcours au large qu'il affectionne, le skipper n'a pas de plan défini. "Il faut laisser parler ce qu'on ressent et les émotions qu'on a. Suivre, ça n'a aucun sens. Il faut avoir des options mesurées mais en avoir quand même".

Simon Troel se dit excité à l'idée de participer aux côtés des cadors du circuit Figaro. - ©EspritLarge

S'il refuse de parler de revanche, Simon Troel va, plus qu'un autre, essayer de soigner son départ. En 2013, il avait vécu un calvaire à Pauillac. "Je n'avais pas bien regardé la carte, j'avais touché un banc de sable, la mer descendait. J'avais attendu une marée complète pour pouvoir repartir. Dure expérience. Faire pire, ce n'est pas possible et statistiquement, j'ai beaucoup moins de chances que les autres de me 'poser' cette fois".