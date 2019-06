Solitaire du Figaro : Tanguy Le Turquais s'échoue au passage d'Aurigny, trois marins loin devant la flotte

La Solitaire du Figaro pourrait bien connaître une partie de son dénouement ces prochaines heures. Seuls trois marins ont réussi à passer Aurigny (Cotentin). Le reste de la flotte bute dans un courant très fort et Tanguy Le Turquais s'est échoué.

Roscoff, France

Cette troisième étape de la Solitaire du Figaro pourrait bien décider du sort final de la course tellement les conditions provoquent de sévères différences. Seulement trois skippers se sont dépatouillés d'Aurigny (Cotentin) et filent vers Hand Deeps au sud de l'Angleterre : Alexis Loison (Région Normandie), Gildas Mahé (Breizh Cola / Equithé) et Anthony Marchand (Groupe Royer - Secours Populaire).

Derrière, les premiers poursuivants sont déjà relégués à près de 20 milles nautiques.

Les marins tentent de s'extraire de la zone mais ils n'y arrivent pas pour l'instant comme en témoigne la cartographie de leurs tracés. Le leader au général, Yohan Richomme s'est fait piégé.

Cette troisième étape s'apparente à un long chemin de croix pour une grande partie de la flotte confrontée à de forts courants - Capture écran

Et un marin s'est échoué sur les cailloux au passage d'Aurigny. Le Figaro de Tanguy Le Turquais (Queguiner Kayak) a talonné les cailloux en longeant la côte. Le marin est resté à bord alors qu'un semi-rigide de l'organisation est resté en stand-by à ces côtes.

Les opérations de déséchouage ont commencé depuis le trimaran Express, le bateau suiveur de la course.