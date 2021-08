Solitaire du Figaro : un cas de Covid-19 dans une équipe

C'est l'organisation de la course à la voile qui l'annonce ce mercredi : un membre de l'équipe d'un des 34 skippers a été testé positif au Covid-19. Ça ne remet pas en cause l'accès du public au village qui a ouvert ce mercredi matin.

Un membre de l'équipe d'un des 34 skippers qui vont participer à la Solitaire du Figaro a été testé positif au Covid-19. C'est l'organisation de la course à la voile qui l'annonce ce mercredi. Elle précise que ça ne remet pas en cause l'accès du public au village qui a ouvert ce mercredi matin à Saint-Nazaire et que "l’ensemble des mesures nécessaires est pris en concertation avec le médecin officiel de la course, la Fédération Française de Voile, la classe Figaro Bénéteau pour assurer le bon déroulement de l’événement et la sécurité de tous".