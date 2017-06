Solitaire du Figaro : un quatuor au bal des bizuths

Venus d'horizons différents, ils sont dix à avoir décidé de se lancer cette année dans l'aventure de la Solitaire 2017. Avec leurs moyens, leur manque d'expérience mais une énorme envie de bien faire. Paroles de bizuths.

Tanguy le Turquais, promu en Ligue 1

Je suis professionnel, ça fait six ans que je fais de la course au large, c'est ma première année sur le circuit Figaro. J'ai fait quatre années en 6.50 et j'ai eu très envie de venir me frotter à la Ligue 1 de la course au large. Ce n'est pas évident au début mais c'est on apprend énormément de choses. Plusieurs avant moi ont fait ça. Ce sont deux manières de naviguer différentes, le métier rentre doucement. L'idée ce serait de faire deux années en Figaro et forcément le Graal, ce serait de pouvoir être au départ d'un Vendée Globe. Je suis ambitieux, j'aimerais beaucoup être au départ du prochain, même avec un petit budget. Je me fais des grands rêves, j'espère que j'irai jusqu'au bout. Il y a les cadors et il y a les petits jeunes qui poussent, j'espère en faire partie. On a les dents longues, l'envie de percer dans le milieu. Une bonne Solitaire, ce serait d'être sur le podium bizuth et finir dans les vingt premiers. En tant que bizuth, je ne vais pas m'amuser à tenter des choses. Après, si je sens des coups, je vais un peu m'exprimer parce que je pense que la créativité c'est assez important et qu'il ne faut pas être un mouton qui suit le peloton. Mais il faut avoir de la rigueur et ne pas tout perdre. Rester un peu sage, c'est quelque chose qu'il faut de j'apprenne à faire. C'est mon défaut, j'ai toujours l'impression d'avoir vu des choses que les autres n'ont pas vues. Il faut que je me calme. J'ai hâte, c'est un moment que j'attends depuis des années, je vais surtout savourer.

Tanguy Le Turquais a été deux fois champion de France en 6.50 - ©PierreBouras

Pierre Leboucher descend de l'Olympe

C’est un nouveau défi, je ne connais pas trop le large et j’ai fait le tour du circuit olympique (ndlr : 7ème des JO de Londres en 470). C’est vrai que c’est un autre sport. C’est aussi exigeant mais différemment. Il y a beaucoup de trucs à apprendre et c’est sûr qu’avant d’avoir toutes ces armes, c’est long. Ça fait seulement six mois que je navigue sur le bateau. Je me sens un peu dénudé mais je vais faire avec les moyens du bord. C’est sûr que vis-à-vis du monde de la voile, c’est se mettre en danger parce que rebondir sur d’autres supports c’est compliqué. J’ai de quoi faire. Je passe des régates de 30 minutes à des courses de plus de trois jours. J’ai fait le choix d’y aller avec de tous petits moyens parce que j’avais vraiment envie de naviguer. C’est dur de se donner des objectifs. Ça peut être ouvert entre la 10ème et la 30ème place. Après, il y a le classement bizuth, on va être tous dans la même galère, c’est un bon objectif. Je pense que je vais choisir une stratégie très simple et essayer de la tenir pour ne pas faire de grosses boulettes. Ne pas s’échouer sur les cailloux, ne pas se planter en sortant de la Gironde. Ce seront des moments stressants où il va falloir être très vigilant. C’est une course à élimination, il va falloir être placé, prendre du plaisir et surtout découvrir.

Pierre Leboucher espère élargir sa palette en intégrant la classe Figaro. © Radio France - Arnaud Carré

Nathalie Criou, la touche américaine

J’ai surtout fait de l’habitable à partir de 1997 au sud de l’Angleterre avant de continuer à San Francisco sur la côte Pacifique Nord. J’ai acquis un Figaro au mois de mars, c’est une préparation en accéléré avec mon expérience passée et beaucoup de conseils des gens de la flotte. Vous dire que je me sens prête, ce serait exagéré. Au niveau sécurité, pas de problème, mais au niveau performance, ça va être plus dur. Je suis venue en avril sur la Solo Concarneau, c’est la première fois que je naviguais sur ces eaux là. La priorité c’est de finir, de ne pas casser le bateau, ne pas prendre de risque quand on ne connaît pas du tout le terrain. J’ai centré ma préparation sur la vitesse du bateau et la capacité à rester frais, à bien manger, à bien se reposer. Je ne connaissais personne dans la flotte. La grande surprise, c’est le temps accordé par des gens qui sont au plus haut niveau et qui sont très ouverts, qui donnent conseil sur conseil, c’est assez extraordinaire. L’arrivée à Bordeaux,avec les cornes de brume, le public qui nous saluait, c’était vraiment magique. Je suis passionnée de voile, j’ai l‘impression d’être une privilégiée dans cette course mythique ouverte à des gens comme moi.

Nathalie Criou va traverser le Golfe de Gascogne pour la première fois. - ©SolitaireUrgoLeFigaro

Axel de Blay, du Rhin à l'océan

Je viens un peu me mesurer aux Bretons, voir comment ça se passe. C’est un rêve que j’ai depuis longtemps de participer à cette course. Quand on entre dans une salle de briefing avec des noms comme Eliès ou Beyou, on sent qu’on a passé un niveau. Après, Alsacien ou autre, ça ne change rien, ce qu’on veut c’est venir se frotter à l’élite. J’ai commencé sur le Rhin sur des petits bateaux qu’on appelle les micros puis j'ai fait du J80 et du Match Racing. L’an dernier, j’ai fait un peu de circuit mini mais il me manquait l’aspect monotype. Le Figaro, c’est un support exceptionnel pour apprendre. J’ai réuni entre 20 et 25 000 euros et pour le reste, j’essaie d’apporter des fonds personnels. Je travaille en tant que prestataire chez Airbus à Toulouse. La Solitaire, ce sont mes congés de l’année prochaine qui sont déjà sucrés dès le mois de juin. Et les entraînements, c’est seulement le weekend à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un tour du monde un jour ? Oui mais je suis plus branché sur l’équipage. Ce serait plus une Volvo Ocean Race qu’un Vendée Globe.